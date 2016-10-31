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Oklahoma City Thunder seriye devam ediyor

NBA’da Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers’ı 113-96 mağlup etti.


31 Ekim 2016 10:30

Oklahoma’da Russell Westbrook, sezonun ilk üç maçında 100 sayı sınırını geçen ilk oyuncu oldu.
NBA’de normal sezon heyecanı 3 karşılaşma ile devam etti. Oklahoma City Thunder, sahasında karşılaştığı Los Angeles Lakers’ı 113-96 mağlup etti. Oklahoma’da Westbrook, Lakers karşısında 33 sayı, 16 asist, 12 ribauntluk performansıyla kariyerinde 39’uncu kez ‘triple double’ yapmış oldu. All-star oyun kurucusu Westbrook, bu sezon oynadığı üç karşılaşma sonunda 106 sayı, 37 ribaunt, 35 asistle ilk üç maçında 100 sayı, 30 ribaunt, 30 asist sınırını geçen ilk oyuncu oldu.

Memphis Grizzlies’in Washington Wizards’ı 112-103 yendiği maçta ise Grizzlies’li Mike Conley, 24 sayı, 4 ribaunt, 11 asistle maçın yıldızlaşan ismi oldu.

Gecenin son maçında Houston Rockets, Dalla Mavericks’i 93-92 mağlup etti. Houston Rockets’da James Harden, 28 sayı, 7 asist, 7 ribauntla takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

NBA'de oynanan gecenin maçlarında alınan toplu sonuçlar şöyle:

Houston Rockets 93-92 Dallas Mavericks
Memphis Grizzlies 112-103 Washington Wizards
Oklahoma City Thunder 113-96 Los Angeles Lakers
Detroit Pistons 98-83 Milwaukee Bucks
Miami Heat 99-106 San Antonio Spurs
Phoenix Suns 100-106 Golden State Warriors 

Etiketler: nba, Oklahoma City Thunder


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