Cumhuriyet kutlamaları dolayısıyla ESOGÜ Geleneksel Okçuluk Kulübü tarafından ‘Cumhuriyet İçin Bir Ok At’ etkinliği düzenledi. ESOGÜ Meşelik Kampüsü'nde gerçekleşen etkinlikte, geleneksel Türk kıyafetleri giyen katılımcılar yaklaşık 60 metre uzaklıktaki bulunan hedefleri okla vurmaya çalıştı. Türk tarihinin adeta yeniden canlandırıldığı okçuluk mücadelesinde, katılımcılar hünerlerini gösterdi. Çeşitli yaşlardan okçuluğa gönül veren kadın ve erkeklerin, okları attıkları sırada yaşadıkları duygular adeta yüzlerine yansıdı.

ESOGÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Figen Çalışkan, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Geleneksel Okçuluk Kulübü, üniversitemiz desteğiyle GEOK’un organizasyonunu üslendiği ‘Cumhuriyet İçin Bir Ok At’ etkinliğindeyiz. Bu sebeple Eskişehir’de bulunan diğer geleneksel Türk okçuluğuna gönül veren tüm okçularımızı da davet ettik. Biz Eskişehir okçuları olarak bugün buradayız ve cumhuriyet için ok atacağız" ifadelerini kullandı.

"Elimizde tuttuğumuz yay 4 bin yıllık bir kültürün bugüne kadar ulaşmış nesnel bir görüntüsüdür"

Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hakan Çalışkan, geçmişten günümüze gelen bir kültürü yaşatmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Binlerce yıllık Türk geleneğinin bir nesil daha devam edebilmesi için elimizden gelen imkanlarla bu tür etkinlikleri organize etme ve yürütmeye çalışıyoruz. Bu çok heyecanlı bir faaliyet biz bundan çok büyük keyif alıyoruz. Çünkü hakikaten elimizde tuttuğumuz yay yaklaşık 4 bin yıllık bir kültürün bugüne kadar ulaşmış nesnel bir görüntüsüdür. Eğer bu heyecanı diğer heves eden, ilgilenenlerle paylaşırsak, biz mutlu olacağız. Bu faaliyetin ortaya çıkabilmesinde, Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı olarak 2013’te başlayan ajans faaliyetlerine de, yürütücülerine de teşekkür ediyoruz. Bu kapsamda geleneksel okçuluk kulübünün kurulması ve Eskişehir’de diğer faaliyetlerle birleşmesi bugüne getirdi. İlerleyerek devam edecek. Hayalimiz Eskişehir’de bir ok meydanıdır. Ok meydanında bir arada olmayı bekliyoruz sizlerle" şeklinde konuştu.

"Ok, silahların en asilidir"

Etkinliğe katılan Ufuk Gençer ise, ok ve yayın asil bir silah olduğunu kaydederek şunları dile getirdi:

"Eskişehir Geleneksel Okçuluk takımı adına buradayım. Ok atmayı çok seviyoruz, oku da çok değerli buluyoruz. Çünkü ok, silahların en asilidir. Düşmanına ve avına hem kaçma hem de saldırma şansı tanır ama bir ateşli silah böyle değildir. Bu yüzden asalet sahibi olan tüm insanlar okçuluğu çok severler. Oku çok severler çünkü çok centilmen bir spordur. Kralların ve asaletin sporudur. Bugün burada üniversite bünyesinde çok güzel bir organizasyona katıldık. Anlamı da çok büyük cumhuriyet kazanımları için, cumhuriyet için, cumhuriyeti bize hediye eden değerli büyüklerimizin ruhu için ok atmaktan çok memnunuz.”

