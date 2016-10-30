Diğer
Kategoriler

Oklar ‘Cumhuriyet’ için atıldı

Cumhuriyetin ilanının 93’üncü yıl dönümü dolayısıyla, Eskişehir'de düzenlenen 'Cumhuriyet İçin Bir Ok At' etkinliğinde okçuluğa gönül verenler tarihi adeta yeniden canlandırıldı.

Oklar Cumhuriyet için atıldı

30 Ekim 2016 14:33

Cumhuriyet kutlamaları dolayısıyla ESOGÜ Geleneksel Okçuluk Kulübü tarafından ‘Cumhuriyet İçin Bir Ok At’ etkinliği düzenledi. ESOGÜ Meşelik Kampüsü'nde gerçekleşen etkinlikte, geleneksel Türk kıyafetleri giyen katılımcılar yaklaşık 60 metre uzaklıktaki bulunan hedefleri okla vurmaya çalıştı. Türk tarihinin adeta yeniden canlandırıldığı okçuluk mücadelesinde, katılımcılar hünerlerini gösterdi. Çeşitli yaşlardan okçuluğa gönül veren kadın ve erkeklerin, okları attıkları sırada yaşadıkları duygular adeta yüzlerine yansıdı.
ESOGÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Figen Çalışkan, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Geleneksel Okçuluk Kulübü, üniversitemiz desteğiyle GEOK’un organizasyonunu üslendiği ‘Cumhuriyet İçin Bir Ok At’ etkinliğindeyiz. Bu sebeple Eskişehir’de bulunan diğer geleneksel Türk okçuluğuna gönül veren tüm okçularımızı da davet ettik. Biz Eskişehir okçuları olarak bugün buradayız ve cumhuriyet için ok atacağız" ifadelerini kullandı.

"Elimizde tuttuğumuz yay 4 bin yıllık bir kültürün bugüne kadar ulaşmış nesnel bir görüntüsüdür"

Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hakan Çalışkan, geçmişten günümüze gelen bir kültürü yaşatmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Binlerce yıllık Türk geleneğinin bir nesil daha devam edebilmesi için elimizden gelen imkanlarla bu tür etkinlikleri organize etme ve yürütmeye çalışıyoruz. Bu çok heyecanlı bir faaliyet biz bundan çok büyük keyif alıyoruz. Çünkü hakikaten elimizde tuttuğumuz yay yaklaşık 4 bin yıllık bir kültürün bugüne kadar ulaşmış nesnel bir görüntüsüdür. Eğer bu heyecanı diğer heves eden, ilgilenenlerle paylaşırsak, biz mutlu olacağız. Bu faaliyetin ortaya çıkabilmesinde, Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı olarak 2013’te başlayan ajans faaliyetlerine de, yürütücülerine de teşekkür ediyoruz. Bu kapsamda geleneksel okçuluk kulübünün kurulması ve Eskişehir’de diğer faaliyetlerle birleşmesi bugüne getirdi. İlerleyerek devam edecek. Hayalimiz Eskişehir’de bir ok meydanıdır. Ok meydanında bir arada olmayı bekliyoruz sizlerle" şeklinde konuştu.

"Ok, silahların en asilidir"

Etkinliğe katılan Ufuk Gençer ise, ok ve yayın asil bir silah olduğunu kaydederek şunları dile getirdi:
"Eskişehir Geleneksel Okçuluk takımı adına buradayım. Ok atmayı çok seviyoruz, oku da çok değerli buluyoruz. Çünkü ok, silahların en asilidir. Düşmanına ve avına hem kaçma hem de saldırma şansı tanır ama bir ateşli silah böyle değildir. Bu yüzden asalet sahibi olan tüm insanlar okçuluğu çok severler. Oku çok severler çünkü çok centilmen bir spordur. Kralların ve asaletin sporudur. Bugün burada üniversite bünyesinde çok güzel bir organizasyona katıldık. Anlamı da çok büyük cumhuriyet kazanımları için, cumhuriyet için, cumhuriyeti bize hediye eden değerli büyüklerimizin ruhu için ok atmaktan çok memnunuz.”


Aydın Sarıoğlu - Mustafa Kaplan

ESKİŞEHİR


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!