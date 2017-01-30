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Oklu kirpi tünel çalışmalarını durdurdu

Atatürk Barajı Gölü’nde yapılan tünel çalışmalarında nesli tükenmek üzere olan 5 oklu kirpinin bulunması üzerine, tünel çalışmaları bir süre durduruldu.

Oklu kirpi tünel çalışmalarını durdurdu

30 Ocak 2017 13:50
Oklu kirpi tünel çalışmalarını durdurdu - Tıkla İzle

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, baraj gölü tünellerindeki çalışmaları sırasında, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan 5 oklu kirpiye rastladı. Bunun üzerine tünel çalışmalarına ara verildi ve durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bildirildi. Çalışma sahasına gelen uzmanlar, üç günlük çalışma sonucu kirpileri bulundukları yerde yakaladı.

Kirpiler doğaya bırakıldı

Nesli tükenmekte olan kirpilerin doğal ortama bırakıldığını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bakanlığımıza bağlı iki genel müdürlüğümüz uyum içerisinde yaban hayatına sahip çıkmıştır. Kirpiler bulundukları yerden alınarak Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde veteriner hekim tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra, sakınca görülmemesi üzerine ait oldukları doğaya bırakılarak, koruma altına alındılar" şeklinde konuştu. 

Etiketler: Atatürk Barajı Gölü


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