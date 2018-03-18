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Okmeydanı'nda bonzai içen genç hayatını kaybetti

Okmeydanı Köprüsü'nde park halindeki bir minibüste “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen gencin babası ise çalışmaları izledi.

Okmeydanında bonzai içen genç hayatını kaybetti

18 Mart 2018 15:19
Okmeydanı'nda bonzai içen genç hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Olay, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Okmeydanı Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde köprü üzerinden evine giden bir vatandaş, park halindeki bir minibüsün içerisinde ağzı ve burnundan kan gelen ve hareketsiz bir şekilde yatan erkek şahsı fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin üzerinde yaptığı tetkikler sonrasında hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek alanı kapattı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine Kağıthane Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler gencin üzerinde bir süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından gencin uyuşturucu madde kullandığı ve bundan ötürü hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste yapılan incelemede ise uyuşturucu madde olduğu görüldü.

Babası olay yerine gelerek çalışmaları izledi

Yapılan incelemeler sonrasında kimliğinin Harun Akdoğan (25) olduğu tespit edilen gencin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı haber alan gencin babası ise olay yerine gelerek çalışmaları izledi. Öte yandan, gencin park halinde olan araca şoför mahallinin camından girdiği belirlenirken, kapının da zincirlendiği görüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.  

Doğan Can Cesur

Etiketler: bonzai, Okmeydanı

 

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