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Okmeydanı’nda hava destekli terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Okmeydanı’nda şafak operasyonu düzenledi.

Okmeydanında hava destekli terör operasyonu

21 Ekim 2016 07:32
Okmeydanı’nda hava destekli terör operasyonu - Tıkla İzle

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden gece saat 03.00 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Okmeydanı’nda bulunan çeşitli adreslere Özel Tim yardımıyla giren ekipler adreslere arama yaptı. Operasyon kapsamında arama yapılacak bir adrese İstanbul İtfaiye’sine bağlı merdiven aracı yardımıyla çıkıldı. Düzenlenen operasyon sırasında geniş güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin uzun namlulu silahlarla sokak başlarında nöbet tuttuğu görüldü. Polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi.
Yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşın Çevik Kuvvet Ekipleri hazırda bekletilirken, ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor. Yapılan aramaların ardından şüpheli şahısların gözaltına alınacağı belirtildi. 

Oğuzcan Yazar

Etiketler: Okmeydanı, terör operasyonu


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