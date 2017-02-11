Beyoğlu Belediyesi vatandaşlarla mahallelerde buluşarak sorunları yerinde çözmeye devam ediyor. Fetihtepe Semt Konağında düzenlenen Halk Meclisine katılan Başkan Ahmet Misbah Demircan, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, bölgeden sorumlu meclis üyeleri, muhtar, okul aile birliği ve belediyenin o mahalleden sorumlu çalışanları da katıldı. Büyük heyecanla Okmeydanı Dönüşüm Projesini beklediklerini belirten vatandaşlar projeyle ilgili Başkan Demircan’dan bilgi aldı.

"İlk olarak tapu sorununu çözdük"

Vatandaşların Okmeydanı Dönüşüm Projesiyle ilgili sorularını cevaplandıran Başkan Demircan, vatandaşların büyük heyecanla kentsel dönüşümü beklediğini belirterek, "Vatandaşlarımıza çevresi ve peyzajı düzgün, otoparkı, bahçesi, okulu, ticaret alanı ve üniversitesi olan daha kaliteli bir yaşam sunmak için Okmeydanı Dönüşüm Projesini hayata geçirdik. İlk iş olarak Okmeydanı’nın yarım asırlık tapu sorununu çözdük. Bugün itibariyle karşılıklı anlaşmaların imzalanması noktasına geldik. Projeyle ilgili hey şey en başta planladığımız gibi ilerliyor. İki ada da Kentsel dönüşüm için neredeyse yüzde yüz anlaşmaya vardık. Artık imzaları atmaya hazırlanıyoruz. İmzalar atılır atılmaz iki adada kentsel dönüşümün startını resmen vermiş olacağız" dedi.

"Uzlaşma sağlayan ada öncelikli olacak"

Başkan Demircan, "Bu iki adanın ardından karşılıklı imzaları atarak işlemlerini tamamlayan diğer adalarda da dönüşümü başlatarak yolumuza devam edeceğiz. Yani imzalarını atarak uzlaşma sağlayan ilk ada sırayı kapacak. Çünkü milletimiz artık kentsel dönüşümü bekliyor. Bu da bir hayaldi gerçek oldu. Okmeydanı’nda artık herkes geleceğe umutla bakıyor. En çok sorulan sorulardan bir tanesi kimin nereden ne alacağı yönünde. İlk günden itibaren sürekli söylediğimiz gibi daireye daire vereceğiz ve kimseyi mağdur etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.