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Okmeydanı’nda özel harekat destekli narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele narkotimleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel harekat desteğiyle Okmeydanı’nda narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltıların olduğu öğrenildi.

Okmeydanında özel harekat destekli narkotik operasyonu
Okmeydanı’nda özel harekat destekli narkotik operasyonu - Foto Galeri

25 Ocak 2017 16:28
Okmeydanı’nda özel harekat destekli narkotik operasyonu - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele narkotimleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu bölgesinde uyuşturucu satışının arttığını belirlemesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Öğle saatlerinde harekete geçen ekipler, “akrep” diye tabir edilen zırhlı araçlarla bölgeye girdi. Arama yapılan sokakları araçlarla kapatan polis, uzun namlulu silahlarla sokak başlarında bekledi. Özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Polis, binaları didik didik aradı. Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltıların olduğu öğrenildi.
 

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık
 

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Okmeydanı


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