Okmeydanı’nda özel harekat polisi destekli sokak uygulaması

Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı Güvenlik Büro, Terörle Mücadele ekipleri tarafından Okmeydanı’nda sokak uygulaması gerçekleştirildi. Zırhlı araçlarla semti ablukaya alan polis, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Yapılan uygulamada ekipler, şüpheli gördükleri şahısların üstlerini arayarak, GBT’lerini sorguladı. Araçları da didik didik arayan polis, bölgede adeta kuş uçurtmadı. Özel harekat polisleri ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün destek verdiği uygulamada herhangi bir toplumsal olaya karşın TOMA da hazır bekletildi. Polis ekiplerinin semtteki uygulaması sürüyor.

Doğan Can Cesur