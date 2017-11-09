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Okmeydanı’nda özel harekat polisi destekli sokak uygulaması

İstanbul polisi, Okmeydanı’nda özel harekat polislerinin de desteğiyle sokak uygulaması gerçekleştirdi. Zırhlı araçlarla semti ablukaya alan ekipler, bölgede kuş uçurtmadı. Vatandaşların üstlerini arayarak GBT’lerini sorgulayan ekipler, araçları da didik didik aradı.

Okmeydanında özel harekat polisi destekli sokak uygulaması

09 Kasım 2017 16:54
Okmeydanı’nda özel harekat polisi destekli sokak uygulaması - Tıkla İzle

Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı Güvenlik Büro, Terörle Mücadele ekipleri tarafından Okmeydanı’nda sokak uygulaması gerçekleştirildi. Zırhlı araçlarla semti ablukaya alan polis, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Yapılan uygulamada ekipler, şüpheli gördükleri şahısların üstlerini arayarak, GBT’lerini sorguladı. Araçları da didik didik arayan polis, bölgede adeta kuş uçurtmadı. Özel harekat polisleri ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün destek verdiği uygulamada herhangi bir toplumsal olaya karşın TOMA da hazır bekletildi. Polis ekiplerinin semtteki uygulaması sürüyor. 

Doğan Can Cesur

Etiketler: Okmeydanı, sokak uygulaması

 

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