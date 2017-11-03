Okmeydanı'nda sabit polis noktası kuruldu

Bugün itibari ile başlayan uygulama da çok sayıda polis, zırhlı araçlarla birlikte Okmeydanı sokaklarında devriye atarak şüpheli gördükleri araç ve şahısları durdurarak GBT sorgusu yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör olaylarını engellemek amacıyla Okmeydanı’na sabit polis noktası kuruldu. Uygulama kapsamında çok sayıda polis ekibi ve zırhlı araç Okmeydanı sokaklarında gezerek asayiş uygulaması yaptı. Şüpheli görülen araçlar didik didik aranırken, şüpheli şahıslara yönelik de GBT sorgulaması yapıldı. Okmeydanı’nda bugün başlayan uygulama, bundan sonraki günlerde de devam edecek.

Emrah Kuş - Murat Ergin