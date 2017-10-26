Okmeydanı'nda silahlı, bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Olay yerine zırhlı araçlarla gelen özel harekat ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Okmeydanı Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet olan iki grup arasında silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. İddiaya göre, Osman B. ve yakınları sabah saatlerinde Ali A. ve yakınlarına ait tekstil atölyesine geldi. Osman B. ve yakınları Mehmet B., Ahmet B., Hüseyin B. ile Hayri B. daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen Ali A. ve yakınlarına sopalarla saldırdı.

Ardından giderek büyüyen kavgada ortaya bıçaklar ve silahlar çıktı. Çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralıların ise saldırıya uğrayan Ali A., Mehmet Selim A., Hacı Ali A., Abdülsamet A., Fidan A. ile saldıran aile arasında yer alan Hüseyin B. olduğu belirlendi.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklanarak ağır yaralanan saldırgan Hüseyin B.'nin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer saldırganların ise olay yerine geldikleri araçla kaçtıkları öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine zırhlı araçlarla gelen özel harekat ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur