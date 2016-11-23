Okmeydanı Cemal Kamacı Spor Kompleksi önünde bulunan caddenin üzerindeki demirlere asılan pankart ve altındaki şüpheli paket polis ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler yolu çift taraflı olarak trafiğe kapattı. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek vatandaşların şüpheli pakete yaklaşmasını engelledi. Ekipler yaptıkları incelemelerin ardından olay yerine bomba imha uzmanı çağırdı. Şüpheli paketi inceleyen bomba imha uzmanı kontrollü patlatma gerçekleştirdi. Paketin içerisinden bomba süsü verilmiş sıvı deterjan kutusu çıktı. Daha sonra ekipler incelenmek üzere pankart ve şüpheli paketi alarak yolu trafiğe açtılar. Cadde yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalırken meraklı vatandaşlar cep telefonlarıyla şüpheli paketi görüntüledi.

Murat Horoz