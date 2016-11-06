Olay, saat 17.00 sıralarında Okmeydanı Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli olduğu iddia edilen kişi ya da kişilerin cadde üzerine şüpheli bir paket bıraktı. Sokak ortasındaki şüpheli paketi gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Vatandaşların uzaklaştırılmasının ardından polis, bomba imha ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Özel harekat polisleri, çevik kuvvet ekipleri ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Bomba imha uzmanı ekipleri özel kıyafetleriyle şüpheli pakete fünye yerleştirdi. Kontrollerin yapılmasının ardından uzman ekip, paketi kontrollü bir şekilde patlattı. Patlamanın etkisiyle ise paketteki parçalar sokağa dağıldı. Olay yeri inceleme ekipleri büyük bir gürültü ile patlayan paketten pakette incelemelerde bulundu. Yapılan incelmede paketten çakmak gazı ve kabloların çıktığı görüldü.

Öte yandan şüpheli pakete sarılmak istenilen ve başarılı olunamayan bir pankartta şüpheli pakete yakın bir noktada bulundu. Paketin patlatılmasının ardından ise sokak yaya ve araç trafiğine açılırken, olayla ilgisi olduğu düşünülen bir kişi gözaltına alındı.

Ufuk Kıvık