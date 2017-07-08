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Okmeydanı'nda şüpheli tüp paniği

Okmeydanı Kavşağında yol kenarına pankarta bağlı olarak bırakılan piknik tüpü bomba paniği yaşanmasına neden oldu. Uzman ekipler tarafından fünyeyle patlatılan tüpte bomba izine rastlanmadı.

Okmeydanında şüpheli tüp paniği

08 Temmuz 2017 09:08

Şişli, TEM- Okmeydanı Bağlantı yolu, Okmeydanı Kavşağı üzerinde sabah saat 07.00 sıralarında yol kenarına bırakılan piknik tüpü bomba paniği yaşanmasına neden oldu. Pankarta bağlı bir şekilde piknik tüpünü gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken trafik çift taraflı olarak kesildi. Bomba şüphesi taşıyan piknik tüpünün imhası için bölgeye uzman ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler özel kıyafetlerini giyerek şüpheli tüpü fünye yardımıyla patlattı. Büyük bir gürültüyle patlayan tüpte bomba izine rastlanmadı.

Yapılan incelemelerin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. 

Oğuzcan Yazar


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