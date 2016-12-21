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Okmeydanı’nda terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı’nda Gençlik Federasyonu Derneği binasına baskın düzenledi. Operasyona özel harekat ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis destek verdi.

Okmeydanında terör operasyonu

21 Aralık 2016 07:29
Okmeydanı’nda terör operasyonu - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saat 02.00 sıralarında Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi üzerinde bulunan Gençlik Federasyonu Derneği binasına baskın düzenledi. Operasyona, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri de destek verirken, itfaiyeye ait 2 merdiven aracının da güvenlik güçleri ile birlikte Okmeydanı’na girdiği görüldü. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda, polis ekipleri çelik yeleklerini giyerek silahlarıyla sokak başlarında nöbet bekledi. TOMA ve “akrep” diye tabir edilen zırhlı araçlar hazırda bekletildi. Operasyon boyunca itfaiyenin 2 merdiven aracı da katlara merdiven uzatıp, polislerin içeri girmesine yardımcı oldu. Özel kesici aletler ve balyoz ile kapıları kıran polisin, bazı belge ve dokümana el koyduğu öğrenildi. Polisin arama çalışmaları sürüyor.


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