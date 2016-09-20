Tüm polikliniklere hastaların yüzde 3 ile yüzde 40'ının öksürük yakınması edeniyle başvurduğuna dikkati çeken Büyük Anadolu Meydan Hastanesi KBB Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, öksürüğün aslında hastalık değil, bir savunma mekanizması olduğunu vurguladı.

Bütün dünyada KBB Poliklinik şikayetlerinin çok önemli bir bölümünü öksürüğün oluşturduğunu ifade eden Opr. Dr. Yusuf Şentürk, "Bu anlamda öksürük bir hastalık bulgusu değildir, koruyucu bir reflekstir. Öksürük; burun, sinüsler, geniz, boğaz, gırtlak, dış kulak yolu, kulak zarı ve yemek borusu girişini ilgilendiren hastalıklarda ortaya çıktığından aile hekimlerinin öksüren bir hastayı ilk gönderdikleri bölüm KBB Hastalıklarıdır. Genel olarak öksürüğün yüzde 86’sı geniz akıntısı sendromu, astım, reflü ve uyku apnesi ile ilişkilidir. KBB Hekimine gelen öksürük başvurularının en sık nedeni akut viral solunum yolu enfeksiyonlarına bağlıdır. Burun ve geniz akıntısına eşlik eden boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ve beraberinde öksürük vardır. Bu şikâyetlere baş - yüz ağrısı ve ateş eşlik edebilir. Burun içinin tuzlu sularla yıkanması, steroidli burun spreyleri ve antigribal ilaçlar tedaviye eklenirse belirtiler hızla düzelir. Öksürüğü olan bir hastanın geniz akıntısı da varsa mutlaka tedavi edilmelidir. Hastaya sinüzit tanısı konulabilmesi için geniz akıntısının 7- 10 günden fazla olması, yüzde basınç hissi, koku almada bozukluk, burun tıkanıklığı, öksürük gibi belirtilerin eşlik etmesi gereklidir. Burun endoskopisi tanıda çok önemlidir. Geniz akıntısında alerjik bir hastalık olabileceği de mutlaka akla getirilmelidir” dedi.