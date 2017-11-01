Öksürük şikayeti ile gittiği hastanede akciğer kanseri olduğunu öğrendi

Aksaray'da ikamet eden 4 çocuk annesi Gülser Yumuşak (56), öksürük şikayetiyle gittiği hastanede akciğerinde kitle olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Medicana Konya Hastanesine sevk edilen Gülser Yumuşak, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hasan Demir tarafından muayene edildi. Yapılan tetkiklerin ardından ameliyat olmasına karar verilen Gülser Yumuşak, 25 Ekim'de gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Medicana Konya Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hasan Demir, ameliyat ettiği Gülser Yumuşak'ın sağlığına kavuşmasını tedavi sırasında hastasının şişirdiği balonları patlatarak kutladı.

Akciğer kanseri tanısıyla hastanelerine gelen Gülser Yumuşak’ın tedavi süreci hakkında bilgi veren Op. Dr. Demir, “Hastamız bize geldiğinde akciğerde bir tane lekesi vardı.

Bu leke uzunca süre Aksaray’daki Metin Güven tarafından takip edilirken, bir miktar büyüme tespit edildi. Bu büyüme üzerine hasta bize gönderildi ve yaptığımız tetkiklerde bu lezyonun kötü huylu olabileceği kanısı bizde uyandı ve hastaya operasyon önerdik. Hastamız da operasyonu kabul etti. Geçen hafta Çarşamba günü hastayı ameliyat ettik, bugün de hastayı taburcu ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu dönemde bu arkadaşlarımızın hepsi nihayetinde katkıları oldu ama kuru üzüm asmasının dalındaki üzümün lezzeti kuru dalında aranmaz düsturuyla Allah şifayı nasip edecekmiş biz sebep olduk sadece.

Biz burada ekip olarak katkımız olmuştur ama sadece ve sadece kuru üzüm asmasının çubuğu hükmündeyiz. Allah Gülser hanıma şifa talep etmiş biz de ona sebep olmaya çalıştık sadece. Ameliyattan sonraki sürecimiz hastamız şu an kitle tamamen çıkartıldı. Küçük bir lezyondu erken devre yakalanmış bir tümör. Erken devre yakalandığı için de ameliyattan sonra herhangi bir patoloji sonuçlarını bekliyoruz. Patoloji sonucunda da eğer çıkardığımız lenf nodlarında metastaz gelmezse ki büyük ihtimalle gelmeyecek çünkü erken evre. Sadece cerrahi ile kurtarmış olacak. Kemoterapi ve radyoterapi (ışın tedavsisi) herhalde almayacak diye umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sigara kullananların 40 yaşından sonra 6 ayda bir rutin kontrollerini tavsiye ederim”

Op. Dr. Hasan Demir, sigara kullananların 6 ayda bir rutin kontrollerini yaptırmaları gerektiğini belirterek, “Bu hastalara önerimiz özellikle mesela hastamız sigara içmediği halde bu hastalığa yakalanmış bir hasta. Özellikle sigara içen hastalarımızın 40 yaşından sonra yıllık rutin kontrollerinin yapılmasını hatta 6 ayda bir rutin kontrollerinin yapılmasını ve akciğerde buna benzer lezyonlarda uyanık olmamız gerektiğini tavsiye ederim. Özellikle sigara içen hastaların çok ayrı bir yeri var. Çünkü onlarda bu tür lezyonlar daha fazla görülüyor. Çünkü yeryüzünde 4 bin tane kanserojen madde içeren başka bir madde yok sigara dışında. Sigara içen hastalar ayrıca diğer hastalarımız bir yılda yapıyorsa sigara içen hastalarımızın 40 yaşından sonra 6 ayda bir rutin kontrollerini yaptırmasını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Medicana Konya Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hasan Demir, hastanın tanı ve tedavisinde yardımları geçen hastane personeline teşekkür etti.

“Ben bir öksürükle başvurdum, bu hastalık çıktı”

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi ev hanımı Gülser Yumuşak, öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdukları sonradan yapılan tetkiklerle akciğer kanseri olduğunu öğrendiğini belirterek, "Ben bir öksürükle başvurdum, bu hastalık çıktı. 1 sene gezdik, dolaştık bizi oradan doktor arkadaş yönlendirdi Hasan beye. Allah razı olsun önce Allah'a güvendik sonra ailem sonra doktorlarımız tedavi ettiler, ameliyat ettiler. İyi oldum yani Hasan hocamın sayesinde daha iyiyim. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Hemşire kızlarımız Allah razı oldun hepsi de çok ilgilendiler. Önce öksürük için başvurduk biz doktora bu hastalık çıktı. Sende kitle var dediler, büyümüyor ama tedavi olman gerekiyor dediler. Ameliyat olacaksın illaki dediler gittiğim doktorlar hep söyledi bunu. Bugünde taburcu olacağım” dedi

Gülser Yumuşak’ın eşi Muzaffer Yumuşak ise “Akciğer kanseri olarak tespit edildi. Burada Çarşamba günü hastamız ameliyat oldu. Bir gün yoğun bakımda yattı ondan sonra 3-4 gün de odasında yattı. Hastamız şu anda çok iyi akciğer kanseri olmakla mukabil hastamız şu anda kanserden kurtuldu. Hastanemiz, doktorlarımız çok güzel, hemşireler ilgilendiler bizimle. Önce Allah'ın sonra Hasan beyin sayesinde biz bu hastalıktan kurtulduk” şeklinde konuştu.

Çağrı Cihan Yıldız

