Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » Oktay Kaynarca, takipçisine patladı: 'Gerizekalı, zevzek, öküz'

Oktay Kaynarca, takipçisine patladı: 'Gerizekalı, zevzek, öküz'

Oktay Kaynarca, Adana'da yaşanan yurt faciasına değinmediğini öne sürerek kendisini eleştiren takipçisine ağır sözlerle yüklendi.

Oktay Kaynarca, takipçisine patladı: Gerizekalı, zevzek, öküz

01 Aralık 2016 11:09

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar' olmaz dizisinde Hızır karakterini canlandıran Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından bir takipçisine fena patladı.

ADANA SÖZLERİ ÇOK KIZDIRDI

Geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren ünlü oyuncu Erdal Tosun için paylaşımlarda bulunan Oktay Kaynarca, takipçilerinden biri tarafından Adana'daki yangına değinmediği gerekçesiyle eleştiridi

Oysa Oktay Kaynarca yangınla ilgili bu paylaşımı yapmıştı;

"GERİZEKALI, ZEVZEK, ÖKÜZ"

Bu paylaşıım üzerine çılgına dönen başarılı oyunu oyuncu, takiçisine bu sözlerle yüklendi: "Ulan gerizekalı aç bak Twitter hesabıma da sonra soytarılık yap zevzek... Ayrıca o adamın zengin olduğu fikrine nerden kapıldın? Sadece tanınıyor olduğun için mi öküz herif? Niçin öldü biliyor musun o saatte, çünkü o saatte sıra bulabilmişti diyalize girebilmek için. Şimdi öküz evladım, bu memlekette bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olup üstelik ahkam kesen gerizekalılardan olduğun için seni örnek olarak ifşa ediyorum ki aynı haltı bir daha yeme..."


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç