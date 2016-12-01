Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar' olmaz dizisinde Hızır karakterini canlandıran Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından bir takipçisine fena patladı.

ADANA SÖZLERİ ÇOK KIZDIRDI

Geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren ünlü oyuncu Erdal Tosun için paylaşımlarda bulunan Oktay Kaynarca, takipçilerinden biri tarafından Adana'daki yangına değinmediği gerekçesiyle eleştiridi

Oysa Oktay Kaynarca yangınla ilgili bu paylaşımı yapmıştı;

"GERİZEKALI, ZEVZEK, ÖKÜZ"

Bu paylaşıım üzerine çılgına dönen başarılı oyunu oyuncu, takiçisine bu sözlerle yüklendi: "Ulan gerizekalı aç bak Twitter hesabıma da sonra soytarılık yap zevzek... Ayrıca o adamın zengin olduğu fikrine nerden kapıldın? Sadece tanınıyor olduğun için mi öküz herif? Niçin öldü biliyor musun o saatte, çünkü o saatte sıra bulabilmişti diyalize girebilmek için. Şimdi öküz evladım, bu memlekette bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olup üstelik ahkam kesen gerizekalılardan olduğun için seni örnek olarak ifşa ediyorum ki aynı haltı bir daha yeme..."