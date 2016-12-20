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Oktay Kaynarca uyardı

Oyuncu Oktay Kaynarca, instagram'da yaptığı haritalı paylaşım ile takipçilerine uyarıda bulundu.

Oktay Kaynarca uyardı

20 Aralık 2016 09:57

Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından Türkiye haritasını paylaşırken, takipçilerinin dikkatini çekti.

İşte o paylaşım;

"DÜĞMEYE BASILMIŞ DURUMDA"

"Uyuma Türkiye uyursan bu haritadan eser kalmayacak. Düğmeye basılmış durumda, çok büyük bir iç savaş planmakta. Barış, birliktelik ve dik durmaktan başka her türlü girişim paramparça olmamıza sebep olacaktır. Cahiller hainler ve ajanların provakasyonları ile ellerinde kanlı bıçakları, sözüm ona masaya yatırdıkları Türkiye Cumhuriyeti’ni parça parça etmeye hazırlanıyorlar. Türk, Kürt, Laz, Ermeni, Çerkez, Alevi, Sünni herkes bağıra bağıra her alanda, her mecrada bu ülkenin bölünemez olduğunu haykırmalıdır. Uyuma Türkiye uyursan ölürsün" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Oktay kaynarca


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