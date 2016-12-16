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Oktay Kaynarca'dan eleştiri

Oyuncu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından, bazı insanların sanatçılara bakış açısını eleştirdi.

Oktay Kaynarcadan eleştiri

16 Aralık 2016 17:34

Instagram hesabından bir yazı paylaşan Oktay Kaynarca şunları yazdı:

Sanatçı halkın MALIDIR yalakalığına inananlar o kadar kaptırmışlar ki, mallarına sahip çıkacaklar diye kasap olmuşlar parçalıyorlar mallarını. Kimse kimsenin malı değildir, bunlar tribüne oynayanların uydurduğu saçmalıklardan öte şeyler değildir. Herkesin özgür iradesidir aslolan. Sanat öncüdür özgürdür önde olmak zorundadır. Halkın istediğini değil halkın gerçekte ihtiyacı olanı vermekle de yükümlüdür. Sanatçılarla malları karıştıranlar olsa da mallar pazarda, sanatçılar hep olmaları gereken yerde olmuşlardır…

Etiketler: Oktay kaynarca


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