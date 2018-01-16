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Oktay Mahmuti: 'Bu seviye için kalitemiz yok'

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti, takımın ciddi basketbol için nefesinin yeterli olmadığını belirterek, “Bu seviye için kalitemiz de yok” dedi.

Oktay Mahmuti: Bu seviye için kalitemiz yok

16 Ocak 2018 22:30

Galatasaray Odeabank, Eurocup 3. haftasında evinde karşılaştığı İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria’ya 108-86’lık skorla mağlup oldu ve üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Mücadele sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti, “Rakibimizi tebrik ederim. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum takımım hakkında. Üç çeyrek çok uğraştılar. Çok eksiğimiz var. Çok sakatlarımız var. Beraber görüyoruz. Önümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra daha iyi bir yapılanma sürecine götürmemiz lazım. Çok az oyuncu ile oynuyoruz. Sakat oyuncular fazla. Bu seviye için kalitemiz de yok. Uğraştılar gerçekten. Sonra da nefesleri yetmedi. 48 saat önce oynadığımız Efes maçında da söyledim. Bu takımın ciddi basketbol için nefesi yeterli değil” diye konuştu.

Herbalife Gran Canaria Başantrenörü Luis Casimiro ise toplantıya katılmadı. 

Oğuzhan Ort
 

 

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