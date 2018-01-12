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Oktay Mahmuti: 'Hepimizi zor bir süreç bekliyor'

Galatasaray Odeabank’ın yeni başantrenörü Oktay Mahmuti, kendilerini zor bir sürecin beklediğini söyleyerek, “Hepimizi zor bir süreç bekliyor. Ama hep beraber bir yerlere varmaya çalışacağız. Ondan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Oktay Mahmuti: Hepimizi zor bir süreç bekliyor

12 Ocak 2018 17:32

Galatasaray Odeabank’da başantrenörlük görevine getirilen Oktay Mahmuti, sarı-kırmızılı takımın başında bugün ilk antrenmanına çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, antrenman sonrasında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

“Birtakım değişiklikler yapmaya çalışacağız”

2010 yılında ilk defa Galatasaray’ı çalıştırdığında sezon başında takımın başına geçtiğini hatırlatan Oktay Mahmuti, “Tabii değişik bir dönem. Bugün ilk defa çalışmaya başladım. Her şey için çok daha fazla zaman vardı. Şu anda ise yürüyen bir düzende birtakım değişiklikler yapmaya çalışacağız. Şunu çok açıkça belirtmem lazım; hepimizi zor bir süreç bekliyor. Oyuncuları da beni de seyircileri de ama hep beraber bir yerlere varmaya çalışacağız. Ondan kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.

“Zor bir süreçteyiz”

Antrenör olarak çok plan yapması gerektiğini öğrendiğini söyleyen Mahmuti, “Bugün bulduğum bu kadro hakkında olumsuz düşüncelerimi çok fazla paylaşmak istemiyorum. Olumlu düşüncelerim için de bir şey söyleyemiyorum. Açıkçası hiç yorum yapamıyorum çünkü kadroyu tanımıyorum. Bu oyuncuların hepsi kendi kariyerlerinde, değişik zamanlarda ve değişik yerlerde birtakım katkı gösteren oyuncular ve benim şu anda gördüğüm ise en son maçlardaki performansların ne bir sporcu ne de bir kişi olarak onlara yakıştığı. Ama her şeyden daha önemlisi bu performans Galatasaray Kulübü’ne yakışmıyor” şeklinde konuştu.

“Taraftarımızın desteği çok önemli”

Beraber olmaları halinde sürecin kolay geçeceğini belirten başarılı antrenör, “Ben taraftarımızla hep beraber yürümemiz gerektiğini ve yürüdüğümüzü zannettiğim için bunları söylüyorum. Hiçbir zaman, görevde olduğum dönemde de onun kuşkusunu hissetmedim. Hep onların desteğini arkamda gördüm. Sadece benim arkamda olmaları çok önemli değil, takımın arkasında olmaları da önemli. O desteği bulduğumuz zaman hep beraber daha iyi yerlere geliriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Kendi içimizde birtakım şeyleri çözmemiz gerekiyor”

Şu an rakipleri yerine takımla ilgilenmeleri gerektiği vurgulayan Oktay Mahmuti, “Bunu oyunculara da söyledim. Şu anda sadece kendimizle ilgilenmemiz gerekiyor. En başta kendi içimizde birtakım şeyleri çözmemiz gerekiyor” dedi. 

Etiketler: galatasaray, oktay mahmuti

 

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