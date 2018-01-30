Oktay Mahmuti: 'Kaderimiz kendi elimizde değil'

EuroCup Son 16 Turu E Grubu beşinci hafta maçında Darüşşafaka Basketbol ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray Odeabank'ta Başantrenör Oktay Mahmuti, GSTV'ye açıklamalarda bulundu. Grupta şanslarının zor olduğunu belirten deneyimli antrenör, “Grupta kaderimiz maalesef kendi elimizde değil. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız. Yoğun bir maç trafiğinden çıkıyoruz. Seyahat programımız da zorluydu. Darüşşafaka karşısında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hem savunma hem hücum tarafında düzeltebileceğimiz birçok şey olduğuna inanıyorum. Burada bir kimlik oluşturmaya çalışıyoruz. Her maç daha iyiye gitmeye çalışıyoruz. Yarın da amacımız bu olacak” ifadelerini kullandı.