Diğer
Kategoriler

Oktay Mahmuti: 'Kaderimiz kendi elimizde değil'

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti, EuroCup Son 16 Turu E Grubu beşinci hafta maçında Darüşşafaka Basketbol ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Grupta kaderimiz maalesef kendi elimizde değil. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız" dedi.

Oktay Mahmuti: Kaderimiz kendi elimizde değil

30 Ocak 2018 16:31

EuroCup Son 16 Turu E Grubu beşinci hafta maçında Darüşşafaka Basketbol ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray Odeabank'ta Başantrenör Oktay Mahmuti, GSTV'ye açıklamalarda bulundu. Grupta şanslarının zor olduğunu belirten deneyimli antrenör, “Grupta kaderimiz maalesef kendi elimizde değil. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız. Yoğun bir maç trafiğinden çıkıyoruz. Seyahat programımız da zorluydu. Darüşşafaka karşısında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hem savunma hem hücum tarafında düzeltebileceğimiz birçok şey olduğuna inanıyorum. Burada bir kimlik oluşturmaya çalışıyoruz. Her maç daha iyiye gitmeye çalışıyoruz. Yarın da amacımız bu olacak” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: galatasaray, gs

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç