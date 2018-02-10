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Oktay Mahmuti: 'Seyirci ile bütünleşmeye başladık'

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti, galip gelmenin önemli olmasının yanında seyirci ile yavaş yavaş bütünleşmeye başladıkları sevindirici söyledi.

Oktay Mahmuti: Seyirci ile bütünleşmeye başladık

10 Şubat 2018 22:47

Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka’yı 98-82’lik skorla mağlup etti. Müsabaka sonrasında Galatasaray Başantrenörü Oktay Mahmuti ile oyunculardan Hardy basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Savunma ve hücumda daha iyi oynadıklarını belirten Oktay Mahmuti, “Galip gelmek önemli. Bir ara var. O arayı en şekilde değerlendirip, eksikliklerimizi kapatmak istiyoruz. Bir konu bugün hoşuma gitti. Seyirci ile yavaş yavaş da olsa bir bütünleşme hissediyorum. Seyirci bizimle beraber olmaya çalışıyor. Bize destek oluyorlar. Bu bizim için önemli” diye konuştu.

Hardy ise karşılaşmaya agresif başladıklarını söyleyerek, “Devre arasından sonra sıkıntı yaşadık. Ama sonra toparladık. Sahayı hızlı geçmeye başladık. Bulduğumuz şutları değerlendirdik” şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort
 

 

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