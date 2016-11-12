Düzce'de 12 Kasım 1999 tarihinde yaşanan depremde enkaz altında kalan Rumeli Palas Cami İmam Hatibi İbrahim Özdede, deprem anında yaşadıklarını anlattı. Deprem olduğu sırada Kur'an-ı Kerim okuduğunu söyleyen İbrahim Özdede, "Mahallemizde bir hacı efendi için Kur'an-ı Kerim okuyorduk. Tam bu sırada sallanmaya başladık. Ne olduğunu anlamadan bina üzerimize yıkıldı. Orada 3-4 tane çocuk vardı. O çocuklar dedenin koltuğundaydı. İlk etapta ben hissetim hemen korkudan kapıya geldim. Hacı efendinin rahmetlinin torunlarını kurtarayım hocam sen şöyle kenara çık dedi. Ben çıktım o taraf yıkıldı. Onlar tamamen vefat ettiler. Aynı haneden 9 kişi vefat etti. 6 katlı binanın 1 kata indiğini gördük. Yaklaşık 9 saate yakın zaman dilimi içerisinde benim kolum kirişin altında kaldı. Anne karnındaki pozisyonda duruyordum ve boynumdan çıkarttığım kravatı koluma sararak kanamı durdurmaya çalıştım. Hayli ümitsizlik içindeydim. Kurtarma ekipleri gelmişler binaya bakmışlar burada canlı yoktur deyip gitmişler. Nasıl olmuşsa daha sonra benim sesimi duymuşlar. Duyulduktan sonra bir hayli uzun bir çalışma yapıldıktan sonra bana ulaştılar. En son benim kolumu kesilmesi gerekiyordu çıkmıyordum. Çıkmadığı içinde çok üzüldüm. Akut ekibi kolunun kesilmesi lazım demişti bende kolum kesilirse imamlık yapamam kolum olmayınca ne yapacağım Yarabbi dedim kendi kendime ve dua etmeye başladım” dedi.

“Allah ile berabersen her zaman yardım eder” diyen Özdede, şu duayı okuduğunu söyledi: “Yarabbi çıkışı mümkün değil buradan ama hıya olmasın ama bu güne kadar okuttuğum öğrencilerin ve cemaatime yaptığım hizmet senin ininde zerre kadar bir şey ifade ediyorsa Yarabbi şu benim kolumun çıkmasını nasip eyle. Hamdolsun saatlerce deneyip çıkmamış kolum okuduğum duanın ardından kirişin altından hemen geliverdi.”

Okudu dua ile kolu kesilmekten kurtulan ve gördüğü tedavi ardından çok sevdiği mesleği imamlığa dönen İbrahim Özdede, Allah’ın bir daha o günleri yaşatmamasını diledi.

Ali Osman Çatana - Ali Yıldız