Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Okuduğu duanın ardından enkaz altındaki kolu kurtuldu

Okuduğu duanın ardından enkaz altındaki kolu kurtuldu

Düzce'de 12 Kasım 1999 tarihinde yaşanan depremde enkaz altında kalan imam İbrahim Özdede, enkaz altında kalan ve kesilmesi planlanan kolunun okuduğu duanın ardından kurtarıldığını söyledi.

Okuduğu duanın ardından enkaz altındaki kolu kurtuldu

12 Kasım 2016 10:58

Düzce'de 12 Kasım 1999 tarihinde yaşanan depremde enkaz altında kalan Rumeli Palas Cami İmam Hatibi İbrahim Özdede, deprem anında yaşadıklarını anlattı. Deprem olduğu sırada Kur'an-ı Kerim okuduğunu söyleyen İbrahim Özdede, "Mahallemizde bir hacı efendi için Kur'an-ı Kerim okuyorduk. Tam bu sırada sallanmaya başladık. Ne olduğunu anlamadan bina üzerimize yıkıldı. Orada 3-4 tane çocuk vardı. O çocuklar dedenin koltuğundaydı. İlk etapta ben hissetim hemen korkudan kapıya geldim. Hacı efendinin rahmetlinin torunlarını kurtarayım hocam sen şöyle kenara çık dedi. Ben çıktım o taraf yıkıldı. Onlar tamamen vefat ettiler. Aynı haneden 9 kişi vefat etti. 6 katlı binanın 1 kata indiğini gördük. Yaklaşık 9 saate yakın zaman dilimi içerisinde benim kolum kirişin altında kaldı. Anne karnındaki pozisyonda duruyordum ve boynumdan çıkarttığım kravatı koluma sararak kanamı durdurmaya çalıştım. Hayli ümitsizlik içindeydim. Kurtarma ekipleri gelmişler binaya bakmışlar burada canlı yoktur deyip gitmişler. Nasıl olmuşsa daha sonra benim sesimi duymuşlar. Duyulduktan sonra bir hayli uzun bir çalışma yapıldıktan sonra bana ulaştılar. En son benim kolumu kesilmesi gerekiyordu çıkmıyordum. Çıkmadığı içinde çok üzüldüm. Akut ekibi kolunun kesilmesi lazım demişti bende kolum kesilirse imamlık yapamam kolum olmayınca ne yapacağım Yarabbi dedim kendi kendime ve dua etmeye başladım” dedi.

“Allah ile berabersen her zaman yardım eder” diyen Özdede, şu duayı okuduğunu söyledi: “Yarabbi çıkışı mümkün değil buradan ama hıya olmasın ama bu güne kadar okuttuğum öğrencilerin ve cemaatime yaptığım hizmet senin ininde zerre kadar bir şey ifade ediyorsa Yarabbi şu benim kolumun çıkmasını nasip eyle. Hamdolsun saatlerce deneyip çıkmamış kolum okuduğum duanın ardından kirişin altından hemen geliverdi.”
Okudu dua ile kolu kesilmekten kurtulan ve gördüğü tedavi ardından çok sevdiği mesleği imamlığa dönen İbrahim Özdede, Allah’ın bir daha o günleri yaşatmamasını diledi.

Ali Osman Çatana - Ali Yıldız

Etiketler: dua, İbrahim Özdede, Rumeli Palas Cami


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!