Okul alışverişi için akıllı öneriler

Okula dönüş için öğrenciler ve veliler gün saymaya başladı. Öğrenciler ve anne babalar için rengârenk kırtasiye malzemelerinin yanı sıra, yıl boyunca kullanılacak okul çantaları, üniformalar, eşofmanlar bu alışverişin demirbaşlarını oluşturuyor. Okul alışverişi telaşının yaşandığı bu dönemde Boyner Büyük Mağazacılık Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, hem ebeveynler hem de öğrenciler için okula dönüş alışverişini keyifli ve avantajlı kılacak ipuçları paylaştı. Zihnioğlu, 10 maddelik önerilerini şöyle sıraladı:

"Okula hazırlıkta eksiklerin görülmesi ve zamanında temin edilmesi açısından alışverişi son haftalara bırakmamak önemli.

Öncelikle ihtiyaçlarla ilgili bir liste hazırlanmalı. Ne olursa olsun listesiz alışveriş yapılmamalı. Geçen yıldan kalanları ve tükenenleri, okuldan talep edilenler de dahil tüm ihtiyaçları belirleyip listeleyin.

Okul alışverişi dönemi yeni sezon başlangıcına denk gelse de birçok marka okul ürünleriyle ilgili indirim ya da kampanya uyguluyor. Bu kampanyaları mutlaka takip edin.

Son yıllarda okul üniformaları çocukların rahatlığını ön planda tutacak şekilde tasarlanıyor, çocuklar chino ya da jean pantolon, polo yaka t-shirt’ler ve trikolar da giyilebiliyor. Okul üniformaları çocukların en çok eskittiği parçalar olduğu için yedek t-shirt, sweatshirt ve pantolon almayı unutmayın.

Öğrencilerin en sevdiği derslerden olan beden eğitimi dersi için eşofmanlar ve sıfır yaka 'basic' t-shirt'ler de alışveriş listesinin başında yer alıyor. Burada da yedek t-shirt almak faydalı olacaktır.

Okul ayakkabısı seçenekleri arasında ise spor ayakkabılar ve botlar en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Ayakkabıyı seçerken çocukların günün büyük bir bölümü okulda olacaklarını ve rahatlıklarını düşünerek karar vermek gerekir. Sonbahar dönemi için seçilecek rahat bir spor ayakkabı yeterli olacaktır. Soğuk kış günleri içinse ayakları sıcak tutacak botları şimdiden indirimli ve kampanya fırsatı ile satın alabilirsiniz.

Çocukların en önem verdiği okul ürünlerinden biri de okul çantası. Bu nedenle okul çantasını seçerken çocuğunuzu mutlaka dinlemeli bir yandan da okul malzemelerinin sığacağı ve rahatça taşınabilecek bir seçim yapmalısınız.

Okula dönüş dönemi hâlâ yaz sezonu indirimlerinin devam ettiği bir dönem. Mağazalardaki indirim bölümlerine de mutlaka göz atın. Çocuğunuzun okul sonrası etkinlikleri ya da haftasonu kullanımı için uygun birkaç parça mutlaka bulacaksınız.

İhtiyaçlarınızı mümkün olduğunca bir ya da 2 noktadan karşılamanız size hem fiyat avantajı sağlayacak hem de alışverişi daha kolay ve keyifli kılacaktır.

Mağazaların yanı sıra markaların internet mağazalarına da bakmanızda fayda var".

Boyner olarak, tüm özel günlerde olduğu gibi okula dönüş döneminde de müşterilerinin yanında olduklarını kaydeden Zihnioğlu, "Her yaştan öğrencinin kıyafetten ayakkabıya, çantadan monta kadar okula dönüş için gerekli tüm ihtiyaçlarını, 37 ildeki 118 mağazamızda zengin bir seçki ile karşılıyoruz. Ebeveynler, çocuklarının okul ihtiyaçlarını bu zengin seçenekler içinden mağaza mağaza dolaşmaya gerek olmadan, tek bir noktadan ve avantajlı fiyatlarla karşılayabiliyor. Tüm öğrencilerimiz için keyifli ve başarılı bir eğitim sezonu olmasını diliyorum" dedi.