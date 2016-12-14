Öğrenciler, kazada ihmal olduğunu öne sürerek, yetkililerden kazanın meydan geldiği yola çözüm bulmalarını istedi. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) kavşağı çıkışında dün meydana gelen kazada, Zehra Kurt (19) isimli genç kıza yolun karşısına geçmeye çalışırken A.Ç.’nin kullandığı 34 YR 2906 plakalı kamyon çarpmış ve genç kız hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından genç kızın okul ve sınıf arkadaşlarından oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, kazanın meydana geldiği yolda oturma eylemi yapmak istedi. Gençlerin bu talebine polis olumsuz karşılık vererek, eylemlerinin kanunsuz olduğunu belirtip dağılmalarını istedi. Polis ile gençler arasında eylem pazarlığı yaklaşık 15 dakika sürdü. Ardından olay yerindeki polisler, gençleri ikna edemeyince bölgeye çevik kuvvet ekibi ve üniversite yönetiminden yardım istedi. Polisin talebi üzeri Rektör yardımcıları Prof. Dr. İsa Sağbaş ve Prof. Dr. Mehmet Karakaş, eylem yerine gelerek gençler ile görüştü. Rektör yardımcıları ile gençler arasında yapılan ve yaklaşık 20 dakika süren görüşmeden sonra kazaların önüne geçilmesi için gerekli girişimlerin yapılacağı yönünde söz verildi.

“Kazadan hemen sonra karar aldık”

Gençlerle konuşan Prof. Dr. Karakaş, kazaların olmaması için 3-4 yıldır mücadele verdiklerini ifade ederek, “Bu süreç içerisinde üst geçidin yapılması, sinyalizasyon yapılması için gerekli her türlü yerlerle yazışmalarımız yaptık. eylemci gençler olaysız bir şekilde dağıldı. Bugünde, kazadan hemen sonra karar aldık buranın alt geçit daha doğrusu battı-çıktı ile araçların gitmesi yönünde gerekli yerlere yazışmaları yapacağız” dedi.

“Burada hız kontrolü uygulaması yok”

Eyleme katılan öğrencilerden Fatma Çelik, 19 yaşında ölen arkadaşlarının acısını yüreklerinde hissettiklerini kaydederek, “Kavşaktan hızlı geçen araçların kontrolünü istiyoruz. Işıklar çok düzensiz yanıp sönüyor. Kısa vadede bunlar gerekli. Burada hız kontrolü uygulaması yok, kesinlikle belediyenin, karayollarının gelip öğrencileri bizzat dinlemeliler. Dedikleri gibi buradan binlerce öğrenci geçiyor ve kontrol edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi burası” ifadelerini kullandı.

“Yasaların işlemesi için illaki birinin ölmesi mi gerekiyor?”

Büşra Söker isimli öğrenci ise olayda ihmal olduğunu öne sürerek, şöyle konuştu: “Bu bir ihmal suçu. Bu ülkede yasaların işlemesi için illaki birinin ölmesi mi gerekiyor? Bugün o öldü, yarın biz öleceğiz, belki de buradaki herhangi birimiz daha ölecek bunun garantisini bize hiç kimse veremez. Şu an biz burada bunu destekliyorsak yarın, diğer gün bizim başımıza geleceği içindir.”

Bölgede sürekli kaza olduğunu öne süren Esra Kılın da, geçtiğimiz günlerde kendisi otobüsün içerisinde seyahat ederken bir aracın bir öğrenciye çarptığını ve bölgede kazaların sık sık yaşandığını dile getirdi.

Gençler, yaptıkları açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağılırken, kazanın meydana geldiği kavşaktaki yolda bulunan fren izleri dikkat çekti.

Gökten Ceylan