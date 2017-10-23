Diğer
Kategoriler

Okul bahçesinde 7 adet molotofkokteyli bulundu

Adana'da bir okulun bahçesinde öğrenciler poşet içerisinde ağaç altına saklanmış halde 7 molotof buldu.

Okul bahçesinde 7 adet molotofkokteyli bulundu

23 Ekim 2017 13:50

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, saat 11.00 sularında bir ilk ve orta okulun bahçesinde ders arasında gezen öğrenciler ağaç altında siyah poşet içinde bir cisim olduğunu gördü. Çocuklar cisme yaklaştığında benzin koktuğunu fark edip poşeti alarak okulun girişindeki güvenliğe getirdi. Güvenlik görevlisi ise durumu okul müdürüne bildirdi. Müdür olay yerine gelip poşete baktığında 7 molotof olduğunu görerek polise haber verdi. Olay yerine polis merkezi ekibinin yanı sıra terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri de geldi. Öğrenciler polise molotof bulunduğu yeri gösterdi. Polis burada yaptığı incelemede 4-5 molotof yapımında kullanılan şişenin de kırık olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekipleri de molotof üzerinde parmak izi çalışması başlattı. Polis okulun güvenlik kameralarını da molotof bombası saklayanları bulmak için incelemeye aldı. Polis inceleme yaparken öğrenciler de şaşkın gözlerle molotoflara baktı. 

Okulun bulunduğu mahallenin daha önce sık sık bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösteri yaptığı yer olması nedeniyle molotofları onların sakladığı şüphesini oluşturuyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, molotoflara el konuldu. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç