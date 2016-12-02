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Okul çantaları skolyoz değil ağrı nedeni

Omurganın göğüs ve bel bölgesinde yana doğru eğrilmesi olarak tanımlanan skolyozun daha çok kız çocuklarında adet görmeye başlamadan hemen önce hızlı boy atma döneminde ortaya çıktığını bildiren Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alpaslan Şenköylü, hastalıkta suçlunun ağır okul çantaları ya da oturuş bozuklukları olmadığını bildirdi.


02 Aralık 2016 10:37

Medicana International Ankara Hastanesi Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alpaslan Şenköylü, skolyoz hastalığının genelde ergenlik başlangıcındaki kız çocuklarında görüldüğünü ve oluşumunda genetik ve çevresel nedenlerin suçlandığını kaydetti. Eğri oturmanın ya da okul çantasını asimetrik taşımanın skolyoza değil ama sırt ağrısına neden olabildiğine işaret eden Şenköylü, "Özellikle kız çocuklarında adet görmeye başlamadan hemen önceki hızlı boy atma döneminde ortaya çıkıyor. Bu dönemde verilecek olan korse belki ameliyata gidişi engelleyebilir. Skolyoz önlemez ancak ilerlemesi durdurulabilir bir hastalıktır" dedi.
Omurganın ön-arka düzlemden bakıldığında dümdüz olduğunu ve herhangi bir dönüklüğünün bulunmadığını söyleyen Prof. Dr. Şenköylü, "Skolyoz dediğimiz rahatsızlık, ön arka planda omurganın S ya da C şeklinde olması ve beraberinde dönüklük olması durumudur" dedi. 

Belirtilerinin omuz asimetrisi, bel kavsinin asimetrisi ve kaburga kamburluğu olduğunu belirten Şenköylü, "Doğuştan olan olgularda omurlarda oluşum veya ayrılma sorunları görülebilir. Nöromuskuler olgular kas hastalıkları ya da sinirsel hastalıklara bağlı olabilir. En sık görüleni nedeni belli olmayan tiptir " diye konuştu.

"Ergenliğe Giren Çocukların Kontrolü Önemli"
Bu dönemde verilecek olan korsenin ameliyata gidişi engelleyebileceğini belirten Dr. Şenköylü, "Erken tanı için ebeveynler, ergenlik dönemine girmek üzere olan veya ergenliğe henüz girmiş olan çocukların sırtında asimetri olup olmadığını ayda bir kontrol etmeli" dedi.
Prof. Dr. Şenköylü, "Skolyozun tanısı için öne eğilme testi kullanılır. Eğer asimetri varsa skolyoz olduğu düşünülür. Ama daha sağlıklı bilgi alabilmek için bir deformite cerrahına başvurmak gerekir. Skolyoz en çok ergenlik çağında 10-14 yaş aralığında görülüyor" şeklinde konuştu.

İleri Eğrilikte Tercih Edilen Cerrahide 3D Teknoloji Dönemi
İleri eğriliklerde yani 45 derecenin üzerinde cerrahi tedavinin önerildiğini söyleyen Şenköylü, cerrahi tedavi ve sonrası konusunda şunları kaydetti:
"Cerrahi tedavi, omurlara yerleştirilen vidalar ve bunları birleştiren çubuklarla yapılır. Skolyoz ameliyatında risk, bu işte uzmanlaşmış cerrahlar tarafından yapıldığında azalmaktadır. Ayrıca gelişen teknoloji de bu konuda biz cerrahlara önemli imkanlar sunuyor. Omurga ameliyatlarında artık vidaların doğru yerleştirilmesiyle çevredeki hayati dokulara zarar verilmesini önlemek amacıyla üç boyutlu yazıcı teknolojisinden faydalanıyoruz. Her skolyoz tipinin ameliyat sonrası bakımı farklıdır. İlk 2 ya da 3 gün hasta kontrollü ağrı kesme yöntemi uygulanır. Her şey olağan seyrederse ameliyat sonrası ortalama 4. günde hastaneden çıkılabilir. Hastalar ortalama 15-20 günde okula tekrar başlayabilir. Genelde ameliyat sonrasında korse kullanmaya gerek yoktur." 

Etiketler: okul çantası


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