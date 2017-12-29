Okul çevrelerinde kumar tuzağına operasyon: 15 gözaltı

Okul çevrelerini mesken tutarak yasadışı bahis oynatan kumar çetelerine yönelik çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından 12 ayrı ilçede operasyon düzenledi. 27 işyerine operasyon düzenleyen siber polisi, 15 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 kumar makinesi, 35 hard disk, 6 dizüstü bilgisayar, 4 kupon makinesi, 11 sim kart, 17 adet cep telefonu, 2 pompalı tüfek, 1 tabanca ile yaklaşık 12 bin lira nakit para ele geçirildi.

Siber polisinin düzenlediği operasyonlarda ayrıca internet siteleri vasıtasıyla yasadışı bahis siteleri üzerinden kumar oynatılan adreslerin ilköğretim ve lise gibi okul çevreleri olduğu, bu mekanların dışarıdan bakıldığında içi görülmeyen filmli camlarla kapalı “tamirhane”, “berber”, “kıraathane” ve “emlak ofisi” gibi çeşitli iş kolu görünümü verildiğini tespit etti.

İnternet üzerinden yasadışı bahis oynatan bu işyerlerinden ele geçirilen hard disklerdeki incelemelerini sürdüren polis, yapılan ilk değerlendirmelerde yaklaşık 1 buçuk milyon kişinin baskın yapılan adreslerde yasadışı bahis oynadığını tespit etti. 25 bin şüpheliye ise yasadışı bahis oynadığı için ‘Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun’ kapsamında 5 ile 20 bin lira arasında değişen para cezaları verileceği öğrenildi.

Yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 8 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sadık Kahraman