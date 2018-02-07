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Okul çevresinde uyuşturucuyla yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nün okul çevrelerinde yaptığı denetimlerde elinde ki kutuyu kiraladığı aracın ön kısmına atarak kurtulmaya çalışan ve polisin dikkati sonrası yakalanan şahsın attığı kutudan 60 adet extacy hap ile esrar maddesi çıktı. Şahsın evinde yapılan aramada ruhsatsız tüfekler ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Okul çevresinde uyuşturucuyla yakalandı

07 Şubat 2018 17:51

Emniyet Genel Müdürlüğünün Ülke genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim ve uygulaması kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şubesi, Asayiş Şubesi ve KOM Şubesi ekipleri tarafından Kalıcı Konutlar Güzelbahçe Mahallesi okullar bölgesin polisin kimlik sorduğu Cemalettin Eski isimli şahıs, kimliğini alma bahanesi ile aracının yanına gitti. Bu sırada otomobilinin ön kısmına metal bir kutu atan şahıs daha sonra geri döndü. Ancak polisin dikkati sonucu fark edilen kutunun içerisinde 60 adet extacy hap ile 2 gram esrar maddesi çıktı. Daha sonra göz altına alınan şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada bir miktar Amfetamin maddesi ile 3 adet ruhsatsız tüfek, çeşitli çap ve markalara ait 46 adet tabanca fişeği ve uzun namlu tüfek fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanarak Cezaevine teslim edildi.

Tuncay Türkgülü

 

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