Edinilen bilgiye göre, Ocaklı Mahallesi otoban bağlantı yolunda meydana gelen kazada okul çıkışında evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Ecrin Taş (6) adlı ilkokul öğrencisi Erzin yönüne gitmekte olan H.B. (44) yönetimindeki 63 TH 771 plakalı TIR'ın altında kaldı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ecrin Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan otopsinin ardından minik Ecrin'ın cenazesi Karapür Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TIR sürücüsünün gözaltına alındığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Necati İvgin

