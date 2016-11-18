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Okul dönüşü TIR'ın altında kalan çocuk öldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, okul çıkışı yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın altında kalan ilkokul 1. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti.


18 Kasım 2016 13:14

Edinilen bilgiye göre, Ocaklı Mahallesi otoban bağlantı yolunda meydana gelen kazada okul çıkışında evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Ecrin Taş (6) adlı ilkokul öğrencisi Erzin yönüne gitmekte olan H.B. (44) yönetimindeki 63 TH 771 plakalı TIR'ın altında kaldı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ecrin Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan otopsinin ardından minik Ecrin'ın cenazesi Karapür Mezarlığı'nda toprağa verildi.
TIR sürücüsünün gözaltına alındığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

Necati İvgin
 

Etiketler: okul dönüşü, TIR


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