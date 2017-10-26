Diğer
Kategoriler

Okul duvarındaki yazı dehşete düşürdü!

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi arka duvarında bulunan ve adeta suça davetiye çıkaran 'Torbacı 100 metre' yazısı görenlerin tepkisini çekti.

Okul duvarındaki yazı dehşete düşürdü!

26 Ekim 2017 13:27

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi arka duvarında, Teknik Anadolu Lisesi, İlköğretim okulu ve öğrenci yurtlarını da gören cephede bulunan ‘Torbacı 100 metre’ yazısı öğrencileri harekete geçirdi. Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Platformu tarafından duvardaki yazı silindi.

Öğrenciler, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme sloganı çerçevesinde yürüttüğümüz uyuşturucu, sigara ve alkolle mücadele kapsamında duvarda ‘torbacıya 100 metre’ yazısının olduğunu gördük. Yazının özellikle kız öğrencileri rahatsız ettiğinin de farkına vardık. Okulda, evde, kafede oluşturduğumuz kamuoyu ile uyuşturucunun gençlere zarar verdiğinin farkına vardık ve yazıyı silmek için geldiğimizde birilerini rahatsız etmiş olacak ki yazıyı karalamak gibi bir çaba olduğunu gördük. Her şartta uyuşturucu ile mücadelemiz devam edecek." 

Enderhan Öz

Etiketler: ahi evran üniversitesi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç