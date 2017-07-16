Okul duvarını ay yıldızlarla donattılar

Ressam Necdet Köylü gözetimindeki Şanlıurfa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü su bazlı boya kursiyerleri, "Temiz şehir, temiz Şanlıurfa" konulu proje kapsamında 15 Temmuz İlkokulunun dış duvarını ay yıldızlarla donattı. Duvarı kırmızıya boyayan kursiyerler daha sonra ise üzerine ay ve yıldızlar çizdi.



Kursiyerlerle birlikte Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Orbay Bahri Ulgar, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı Alper Uğurer, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şükran Büyükhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Sait Koyuncu, Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz, Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Mustafa Heşe ve Yenişehir Halk Eğitim Müdürü Hadi Bedir de boyama yaparak çalışmaya destek verdi.