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Okul harçlıklarını yol kenarında incir kiraz satarak çıkarıyorlar

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çocuklar, topladıkları kızılcık kirazı ve incirleri yol kenarlarında satarak okul harçlıklarını çıkarıyor.

Okul harçlıklarını yol kenarında incir kiraz satarak çıkarıyorlar

27 Temmuz 2017 09:51

Yaylalarda ve orman köylerinde yaşayan çocuklar, dağlarda ve ormanlık alanlarda yetişen, yörede "yabani kiraz" olarak adlandırılan kızılcık ağaçlarından topladıkları kirazları ve incirleri yol kenarlarında satarak, hem aile bütçesine katkıda bulunuyor hem de kış için okul harçlıklarını biriktiriyor.

Bölge insanlarının yaz günlerinde yoğun olarak kullandığı yayla yollarında yaşları 5-12 yaş arasında değişen çocuklar, kızılcık kirazının kilosunu 3, incirin kilosunu da 5 liradan satıyor.

Çocuklar, ellerine poşet içerisindeki yabani kirazları ve incirleri alarak yoldan geçen araç sürücülerine gösteriyor. Araç sürücüleri de hem bu lezzeti tatmak hem de çocuklara destek çıkmak için bu meyveleri alıyor.

Çocuklar, kiraz ve incir satarak okul harçlıklarını çıkarttıklarını belirterek, her şeyi ailelerinden beklememeleri gerektiğini söyledi.
Vatandaşlar da küçük yaşta ekmek parasını çıkartan çocukları takdir ettiklerini belirtiyorlar. 

Mehmet Demir


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