Manavgat ilçesinde 2014 yılında yapımına başlanıp geçtiğimiz yıl tamamlanan bir lisenin inşaatında çalışan aralarında inşaata malzeme temin edip yemek servisi yapan esnafların da bulunduğu 17 işçi, inşaatı yapan yüklenici firmanın paralarını 2 yıldır ödemediğini, dolandırıldıklarını ve aynı zamanda da ölümle tehdit edildiklerini ileri sürdü.

"17 kişi 2 yıldır 2,5 milyonu alamadı"

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan 6 işçi ve esnaf adına konuşan, Ramazan Özaydın, 2016 yılında faaliyete geçen liseyi 2015 yılında tamamladıklarını söyledi. İşin tamamlanmasının ardından 2 yıl boyunca oyalandıklarını, çek aldıklarını ve çeklerin karşılıksız çıktığını söyleyen Özayın, "Bu işlerin karşılığında çek verdiler bütün işçilere. Bu çeklerin hepsi patladı. Ben Cumhurbaşkanıma buradan özellikle sesleniyorum. Burada tam 17 esnaf şuanda dolandırıldı. Yaklaşık alacağımız toplam 2.5 milyon lira civarında. Bunu ne ana firma üstleniyor ne de alt firma üstleniyor" diye konuştu.

"Hem parayı vermiyorlar hem de ölümle tehdit ediyorlar"

Firma yetkililerinden alacaklarını istedikleri zaman kendilerini ölümle tehdit edildiğini iddia eden Özaydın, "2-3 ay önce Karaman’daki inşaat da teslim edildi. Ödeme ana firmaya gitti. Biz tekrar ödememizi istediğimizde ölümle tehdit ediyorlar. 'Öldüreceğiz, siz kimsiniz? Vermeyecek miyiz' diyorlar. Hem vereceğiz diyorlar hem ölümle tehdit ediyorlar. Biz sanıyorduk ki 3-5 kişiyiz. Hayır, 17 tane esnaf var ve bunun arkasında 500 tane çalışan var. Benim çoluk çocuğumun rızkı o inşatta yatıyor" diye konuştu.

Suat Metin

ANTALYA