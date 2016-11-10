Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Okul inşaatında yüklenici firmanın işçilerin parasını ödemediği iddiası

Okul inşaatında yüklenici firmanın işçilerin parasını ödemediği iddiası

Antalya’da bir lisenin inşaatında çalışan 17 işçi, yüklenici firmanın 2 yıldır ödeme yapmayıp kendilerini dolandırdığını iddia etti.


10 Kasım 2016 16:55

Manavgat ilçesinde 2014 yılında yapımına başlanıp geçtiğimiz yıl tamamlanan bir lisenin inşaatında çalışan aralarında inşaata malzeme temin edip yemek servisi yapan esnafların da bulunduğu 17 işçi, inşaatı yapan yüklenici firmanın paralarını 2 yıldır ödemediğini, dolandırıldıklarını ve aynı zamanda da ölümle tehdit edildiklerini ileri sürdü.

"17 kişi 2 yıldır 2,5 milyonu alamadı"

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan 6 işçi ve esnaf adına konuşan, Ramazan Özaydın, 2016 yılında faaliyete geçen liseyi 2015 yılında tamamladıklarını söyledi. İşin tamamlanmasının ardından 2 yıl boyunca oyalandıklarını, çek aldıklarını ve çeklerin karşılıksız çıktığını söyleyen Özayın, "Bu işlerin karşılığında çek verdiler bütün işçilere. Bu çeklerin hepsi patladı. Ben Cumhurbaşkanıma buradan özellikle sesleniyorum. Burada tam 17 esnaf şuanda dolandırıldı. Yaklaşık alacağımız toplam 2.5 milyon lira civarında. Bunu ne ana firma üstleniyor ne de alt firma üstleniyor" diye konuştu.

"Hem parayı vermiyorlar hem de ölümle tehdit ediyorlar"

Firma yetkililerinden alacaklarını istedikleri zaman kendilerini ölümle tehdit edildiğini iddia eden Özaydın, "2-3 ay önce Karaman’daki inşaat da teslim edildi. Ödeme ana firmaya gitti. Biz tekrar ödememizi istediğimizde ölümle tehdit ediyorlar. 'Öldüreceğiz, siz kimsiniz? Vermeyecek miyiz' diyorlar. Hem vereceğiz diyorlar hem ölümle tehdit ediyorlar. Biz sanıyorduk ki 3-5 kişiyiz. Hayır, 17 tane esnaf var ve bunun arkasında 500 tane çalışan var. Benim çoluk çocuğumun rızkı o inşatta yatıyor" diye konuştu. 

Suat Metin
ANTALYA

Etiketler: okul inşaatı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!