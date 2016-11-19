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Okul kantinlerine çalışan personellere eğitim

Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" kapsamında okul kantinlerinde çalışan personele yönelik eğitim verildi.

Okul kantinlerine çalışan personellere eğitim

19 Kasım 2016 07:32

Eğitim, Gıda ve Yem Şube Müdürü Funda Eylem Özel, Veteriner Hekim Egemen Atılgan, Veteriner Hekim Erdem Kurun ve Veteriner Hekim Yiğit Akın tarafından Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda gerçekleşti. Yapılan eğitimde öncelikle bakanlık mevzuatı hakkında bilgi verildi. Ardından gıda hijyeni, gıdalarda bulunması muhtemel tehlikeler, gıdaların bozulması ve bozulma nedenleri, gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmeler, M.E.B’e bağlı eğitim ve öğretim kurumlarındaki gıda işletmelerine ait özel hijyen gereklilikleri, personel hijyeni, işletme hijyeni, gıda maddelerinin kullanımı, gıda maddelerinin depolama ve muhafazası, gıdaların hazırlanması ve işlenmesi, gıdanın servisi, satışı ve tüketime sunumu konularında bilgilendirme yapıldı.

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü personelinin de katılımıyla, kişisel hijyen, bireylerin neden olabileceği çapraz bulaşmalar, hijyenin güvenilir gıdaya ve gıda kalitesine etkisi konularından söz edildi. El yıkama alışkanlığının önemi ve temizliğin bireylerin sağlığına etkisi anlatıldı. Sağlıklı beslenme ve obeziteyle mücadele konusunda bilgilendirmede yapıldı. Eğitim kapsamında okullarda faaliyet gösteren işletmelerin yılsonuna kadar kendilerini yönetmeliğe hazır hale getirmeleri gerektiği vurgulandı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinasyonuyla il genelinde yapılan hijyen eğitimleriyle yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi okullarımızda faaliyet gösteren işletmeler ile beraber binlerce öğrenciye güvenilir gıdanın sunulması hedeflendi.

Etiketler: okul kantinleri


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