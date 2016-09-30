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Okul müdürünün 'Andımız' tepkisine suç duyurusu

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, okulun ilk haftası 'Andımız'ı okuyan öğrencilere, “Dingonun ahırı mı burası” diyerek tepki gösteren okul müdürü hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Okul müdürünün Andımız tepkisine suç duyurusu

30 Eylül 2016 15:28

İzmir’de bulunan Karşıyaka Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulunda, ilk bir haftada verilen eğitimden memnun olmayan bazı velilerin isteği üzerine çocuklar bayrak töreninden sonra Andımız'ı okumak istedi. Ancak öğrencilerin bu girişimine tepki gösteren Okul Müdürü Rahmi Önder Karamustafaoğlu, “Kendinize gelin. Talimat almadan ne yapıyorsunuz. Talimat mı aldın? Dingonun ahırı mı burası? Devletin kurumunun işleyişini kimse bozamaz” diye tepki göstermişti. Bu olaydan sonra okul müdürü hakkında soruşturma açılırken, aynı okulda görev yapan bir öğretmen tarafından da Müdür Karamustafaoğlu hakkında Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Suç duyurusunda bulunan öğretmenin avukatı Özgür Senger, okul müdürü Karamustafaoğlu hakkında, “Hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurum ve organlarını aşağılama” iddialarıyla suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
Karşıyaka Adliyesi önünde Türkiye Liseliler Birliği ve Cumhuriyet kadınları Derneği üyeleriyle birlikte açıklamalarda bulunan Avukat Özgür Senger, “Okul müdürü hakkında zaten idari tahkikat başlatılmıştı, adli bir tahkikat da başlatılacak. Andımızı sanki ahırda bulunan hayvanların okuyacağı bir şeymiş gibi hakaret eden, aşağılayan okul müdürünün yargı önüne çıkacağı günleri sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.
Kalabalık, daha sonra andımızı okuyarak olaysız bir şekilde dağıldı. 

Ali Gözeten - Atakan Şen

Etiketler: okul müdürü, suç duyurusu


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