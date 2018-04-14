Okul öncesi eğitiminde farklı yaklaşımları deneyimlediler

İzmir Atatürk Kültür Merkezi Adnan Saygun Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta Uğur Okulları ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin akademik kadrosundan isimler; devlet okulları ile özel okullarda görev yapan öğretmenlere okul öncesi eğitimin önemini anlattı. Konferansın ardından katılımcılara sertifika verildi.



Konferansa konuşmacı olarak katılan Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, yeni eğitim trendlerini okul öncesi eğitim ışığında inceleyeceklerini söyledi. Karadeniz, “Konferansın amacı 21. yüzyılın getirdiği değişimleri ve farklı eğitim metotlarını okul öncesi eğitimin ışında incelemek. Bunun yanı sıra dünyada var olan farklı eğitim yaklaşımlarını inceleyip bu yaklaşımları nasıl kullanabileceğimizi tartışacağız” dedi.

Ekonomiye katkı sağlıyor



Okul öncesi eğitimin ekonomik olarak ülkeye maddi bir kazanç getireceğinin altını çizen Karadeniz, “Teknolojinin gelişmesiyle değişen dünyada okul öncesi eğitim çok önemli bir hal aldı. Öte yandan eğitimde nereye yatırım yaparsak o yatırım en yüksek düzeyde geri döner. Okul öncesine yaptığınız yatırım size en fazla getiriyi sağlıyor. 0-6 yaş grubuna eğitimde yatırım yaparsak ülke gelirine de katkı sağlarız. Ekonomik büyümemiz için okul öncesi döneme gereken önemi vermemiz şart” diye konuştu.

Amaç öğretmenleri değiştirmek



Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin ise insan hayatında 0-6 yaş aralığının oldukça önemli bir dönem olduğuna dikkat çekerek, “Uğur Okulları ve Bahçeşehir Üniversitesi olarak okul öncesi eğitiminin çok önemsenmesi gerektiğini ve bu alana yatırım yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Nörolojik olarak bakarsak çocukların beyni en çok bu yaş aralığında gelişiyor. Bu yüzden çocuklara en fazla katkıda bulunduğumuz dönem de 0-6 yaş grubu. Eğitimcinin eğitimine çok önem veriyoruz. Çünkü bir çocuğu değiştirmek elbette önemlidir. Fakat öğretmeni değiştirirseniz tüm sınıfı değiştirirsiniz. Bu yüzden bu konferansı düzenliyoruz” şeklinde konuştu.

Klasik ders anlatmaya son



Uğur Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, "ErkenSTEM yaklaşımı hakkında bilgi verdi. Bu yaklaşımı Türkiye’de okul öncesi ve ilkokul düzeyinde ilk kez uyguladıklarını belirten Çiçek, “Ne yazık ki yabancı ülkelerle kıyasladığımız zaman ülkemizde okul öncesi eğitimi alan öğrenci sayısı oldukça düşük. Dolayısıyla ilk amacımız okul öncesi eğitiminde farklı eğitim yaklaşımlarına dikkat çekmek. Uğur Okulları olarak Bahçeşehir Üniversitesi’nin desteğiyle yeni eğitim-öğretim programları uyguluyoruz. Bunlardan bir tanesi dünyanın 65 yıldır, ülkemizin ise 5 yıldır konuştuğu STEM yaklaşımı. Okul öncesinde erkenSTEM yaklaşımını Uğur Okulları olarak Türkiye’de ilk kez başlattık. Klasik yöntemlerle ders anlatılmasının önüne geçmek istiyoruz. Öğrenciye bilgiyi sunan değil, bilgiyi bulduran sistemi anlatmak için İzmir’deyiz” dedi.