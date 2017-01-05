Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » Okul Öncesi Kurumlara Bakliyatın Önemi Anlatıldı

Okul Öncesi Kurumlara Bakliyatın Önemi Anlatıldı

Girne Amerikan üniversitesi (GAÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri yeni bir projeye daha imza attı. GAÜ okul öncesi öğretmenliği öğrencileri, okul öncesi kurumlara bakliyatların önemini anlattı.

Okul Öncesi Kurumlara Bakliyatın Önemi Anlatıldı

05 Ocak 2017 10:51

GAÜ 2016-2017 Akademik Yılını “Çocuk Ve Sevgi” teması çerçevesinde, Birleşmiş Milletlerin 2016 yılını bakliyat olarak belirlemesinden dolayı, okul öncesi eğitim kurumlarında bakliyatların önemini anlatan kostümlü etkinlik gerçekleştirdi. Osman Türkay Anaokulu’unda gerçekleşen ilk etkinlikte çocuklara bakliyatların tanıtımı ve yararları anlatıldı.
39. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ( FAO) Gıda Güvenliği Komitesi (CFS) Toplantısı’nda 2016 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bakliyat Yılı (UBY) ilan edilmiştir. Baklagiller familyasına ait türler tüm dünya için çok önemli bitkisel protein kaynağı olmakla beraber bu ürünler, “Dünya Gıda Programı” ve diğer “Gıda Yardım Girişimleri” kapsamında genel gıda sepetlerinin önemli bir parçası olarak kullanılmaktadırlar. Baklagiller familyasına ait türler, gerek sürdürülebilir tarım ve ekim nöbeti açısından (çevresel olarak en sürdürülebilir bitki türleridir) gerekse hayvan beslenmesindeki rolü bakımından, gıda güvenliğine katkısı ve kırsal fakirliği azaltmadaki rolü oldukça fazladır. Baklagillerin dünya tarımsal ticaretinde önemli bir yeri olmakla beraber sağlığa olan olumlu etkileri nedeniyle, dünyada sağlık örgütleri, obeziteyi engellemek, diyabet, kalp hastalıkları ve kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıkları önlemek ve kontrol etmek için gerekli olan sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olarak bakliyat tüketimini önermektedir.
Ayrıca, GAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği’nin bu yılki etkinliklerinde belirlediği “Umut Var ve Hep Olacak” sloganı çerçevesinde “Çocuk ve Sevgi” teması çerçevesinde etkinliklerini devam edeceği ifade edildi.
 

Etiketler: Birleşmiş Milletler, FAO, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul -1°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 2°C

  • Bursa

    Bursa -1°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç