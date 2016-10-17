Olay, merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi eski Havaalanı Caddesi üzerinde bulunan 1013’üncü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgi ve görgü tanıklarının iddialarına göre, sokağın karşısında bulunan Burhanettin Yıldız Endüstri Meslek Lisesi önünde 'torbacılık' yani 'uyuşturucu satıcılığı' yapan 2 kişi ile okuldan çıkan 18 yaşındaki lise öğrencisi Rohat Y. arasında tartışma yaşandı. Tartışma bir süre sonra okulun karşısındaki sokağa taşındı. Tartışma sırasında şahıslardan biri, üzerinde taşıdığı bıçakla lise öğrencisini kalbinden, kavgayı önlemek için araya giren 2 kişiyi de vücutlarının çeşitli bölgelerinden bıçaklayarak, ara sokaklara kaçtı. Ağır yaralanan ve kanlar içinde yere yığılan Rohat Y., 112 ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Rohat Y., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kaçan şahısların yakalanması için çok yönlü çalışma başlattı.

Burak Emek