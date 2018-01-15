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Okul servisi devrildi: 6 öğrenci yaralandı

Sivas'ta okul servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 öğrenci yaralandı.

Okul servisi devrildi: 6 öğrenci yaralandı

15 Ocak 2018 20:21
Okul servisi devrildi: 6 öğrenci yaralandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.30 sıralarında Sivas merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Tepeönü köyü yakınlarında meydana geldi. Taşımalı eğitim yapan Tepeönü köyünden Sivas'ta öğrenim gören içinde lise öğrencisinin bulunduğu Osman Ş. yönetimindeki 58 M 0178 plakalı minibüs, köy yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada minibüs içinde bulunan 16 öğrenciden 6'sı yaralandı. Devrilen minibüsün içinden öğrencileri çevredeki köylüler çıkardı. Kazada yaralanan öğrenciler Samet, Rümeysa, Elif, Aleyna, Demet ve Hayriye Yılmaz kaza yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer öğrenciler ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Uğur Yiğit - Veysel Korkmaz - Onur Erden
 

 

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