Okul servisi ile kamyonet çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Kaza, Kütahya yolu üzerinde bulunan Basma köprüsü yakınlarında yaşandı. Sabah saatlerinde oluşan kazada, aynı yönde seyir eden Ümit A. idaresindeki 26 DG 363 plakalı okul servisi ile Kemal Y.'nin şoförlüğünü yaptığı 06 FB 0276 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada her iki sürücünün yanı sıra; 5 öğrenci, 1 okul görevlisi ve kamyonette bulunan 1 yolcu olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların ilk belirlemelere göre hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.