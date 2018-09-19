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Okul servisinde ve okulda çocukları izleyen uygulama

Okul servisinde ve okulda çocukları izleyen uygulama
Okul servisinde ve okulda çocukları izleyen uygulama

Çocuklarını okul servisine yollayan ve merak eden ebeveynlere yönelik SchoolBus Tracker isimli uygulama geliştirildi. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama okul servisine binen çocukları anbean ebeveynlerin gözetimine sunuyor.

Telefonlara yüklenebilen milyonlarca uygulama var ve birçoğu çok farklı amaçlara hizmet ediyor. Bunlardan biri de çocuklarını okul servislerinde izleyebilmelerini sağlayan SchoolBus Tracker (SBT) ve School Attendance Tracker (SAT) isimli uygulama. Kullanıcıların, bu uygulamayı yükledikten sonra okul servisine binen çocuklarının o an nerede olduğunu öğrenebildiği, öğrenci servise bindiği anda ebeveynin telefondan bunu görebildiği belirtildi. 

Uygulamanın, okulların okul otobüsü taşıma sistemlerini verimli bir şekilde kurmasını, izlemesini ve yönetmesini sağladığı belirtirken, ebeveynlerin, çocukların toplanması ve bırakılması (bindi ve indi) noktaları ile alakalı özel bildirimler aldığı, önceden belirlenmiş toplama veya bırakma noktaları hakkında bilgi verdiği söylendi. Güvenlik için parmak izi ve ses tanıma teknolojilerini de kullanıldığı, artı hız kontrolü gibi takip eklendiği ifade edildi.

Öte yandan, ebeveyn öğrencinin devamsızlığı ve ders durumunu takip edebildiği, ebeveynler öğrencilerin ders notlarını görebildiği, öğretmen ile doğrudan iletişime geçebildiği, okulda gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili bilgi paylaşabildiği hatta öğrencinin okula gitmediği günlerde, öğretmene 'mazaret raporu' app üzerinden yüklenebildiği açıklandı.  

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