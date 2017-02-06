2016-2017 eğitim öğretim yılı ikinci dönem açılışı ve ‘Okul Sütü Dağıtım Töreni’ programı Batıkent Kent Koop İlkokulunda gerçekleştirildi. Programa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı katıldı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, programda yaptığı konuşmada süt, yoğurt, peynirin kültürümüzde, sofralarımızda hem de imkanlar itibariyle Türkiye’nin tarım ve hayvancılık itibariyle en rahat kullanılabilen ürünler olduğunu belirterek, “Sağlığımız için mutlaka, güzellik içinde bu ürünleri tüketmeliyiz. Hükümetimiz çok kıymetli yavrularımızın bu ihtiyacını yerli yerinde görerek, süt ve süt ürünleri alışkanlığı kazandırmak üzere 2011 yılında bu programı başlattı. Programın açılışında da ben vardım. Bugün bu programın başarılı bir biçimde 6.yılına gelmiş olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. 2010 yılında yaptığımız bir araştırma Türkiye’de insanımızın süt ve süt ürünlerini düzenli kullanımlarını sadece yüzde 23 olduğunu gösteriyor. Ama inanıyorum ki bu araştırmayı şimdi yaptığımızda ilkokul öncesinde ve ilkokulda düzenli süt içme alışkanlığı kazanan yavrularımızın daha sonraki yıllarda da süt ve süt ürünlerini kullanma alışkanlığı artmış olacak” diye konuştu.

Bakan Akdağ, çocuklara “Bu yılda yine bolca süt içmeye var mısınız?” diye sordu. Öğrencilerin ‘Evet’ cevabı üzerine Akdağ, “Helal olsun size. Sizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Yarım litre bir süt düşünün günlük olarak ihtiyaç duyduğunuz kalsiyumun yüzde 70’ini, fosforun yüzde 60’ını, iyotun yüzde 25’İni, B2 ve B12 vitaminlerinin yüzde 77’sini karşılama imkanını elde ediyorsunuz”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ise şöyle konuştu: “A’dan Z’ye ne gibi eksikliklerimiz varsa bunları giderecek ve çocuklarımızın geleceğini sağlıklı bir şekilde hazırlanmaları konusunda büyük çabalar gösteriyoruz. Bu programda onlardan bir tanesi. Ama sevgili yavrular, düşünmenizi istiyorum. Ülkesinden yoksun, annesini, babasını olmayan, bayrağı olmayan, kendi vatanında nefes almaktan bile aciz duruma düşürülmüş, denizlerde, kıyılarda yaşam mücadelesi verirken hayatını kaybeden kardeşleriniz, arkadaşlarınız var. Bunlar yanı başımızda yaşayan kardeşlerimiz Suriye’de, Irak’ta yaşayan kardeşleriniz hayatlarını maalesef yaşam için kaybediyorlar. Biz ne kadar şükretsek, teşekkür etsek azdır.”

Öğrencilere “Güzel bir vatanda yaşıyoruz, vatanımızı seviyor musunuz? Bayrağımızı seviyor musunuz” diye soran Bakan Çelik, ‘Evet’ yatını üzerine, “O halde bizlerde sizleri çok seviyoruz bunu bilmenizi istiyorum. Onun için bugün beraberiz. Nesillerimizin sağlıklı, geleceğe sağlıklı bir şekilde yürümeleriyle ilgili olarak en sağlıklı ortamı hazırlamak tabi ki velilerin, ailelerin, öğretmenlerin ve biz ülke yönetiminde söz sahibi olan insanların görevidir. Bu çerçevede önemli bir besin kaynağı olan sütü her yaşta ama özellikle çocukluk yaşında bir alışkanlık haline getirilmesi ve tüketilmesi önem arz etmektedir. Yarım litre bir süt düşünün günlük olarak ihtiyaç duyduğunuz kalsiyumun yüzde 70’ini, fosforun yüzde 60’ını, iyodun yüzde 25’ini, B2 ve B12 vitaminlerinin yüzde 77’sini karşılama imkanını elde ediyorsunuz. Süt bu kadar önemlidir. Özellikle gelişme çağındaki yavrularımız açısından” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu yıl 58 bin ton süt dağıtacağız”

Bakan Çelik, konuşmasına şöyle devam etti: “Biz Türkiye’de bugün 19 milyon ton süt üretiyoruz. Bu son derece güzel bir rakam. Süt üretiminde bir sorun yok. Ama süt tüketiminde sorunumuz var. Yeteri kadar süt tüketemiyoruz. Bakınız Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama yılda 88 ile 100 litre süt tüketimi gerçekleşirken bizim ülkemizde 25 litre süt tüketiliyor. Arada ne kadar büyük fark var. Görüyorsunuz. İşte bu açığı kapatmak için çocukluk yaşında bu alışkanlıkların kazandırılması için bu programları düzenledik. İnşallah Milli Eğitim Bakanımızın, Sağlık Bakanımızın da ifade ettikleri gibi bu programları genişletecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 6 program gerçekleşti. Bu yıl 58 bin ton süt dağıtacağız. Ama bugüne kadar 305 bin ton süt dağıtıldı. Bu güzel bir uygulama ama yeterli olmadığını düşünüyoruz. Sevgili çocuklar gazlı içeceklerden, asitli içeceklerden, şekerli içeceklerden bu yaşlarda kaçınmanızı istiyoruz. Gerekli ikazları velilere öğretmenleriniz zaten yapıyorlardır. Bu süt programının amacı da zaten size doğru bir içeceği sunmaktır. 34 bin okulda 6 milyon öğrencimize bu dağıtım gerçekleşecek. Hepinize afiyet olsun diyorum.”

Konuşmaların ardından Bakan Çelik, Bakan Akdağ ve Bakan Yılmaz Kent Koop İlkokulu öğrencilerine süt dağıttı.

“Bence sütü için, sütün tadı çok güzel birde faydalı. Ben sütü çok seviyorum”

Bakanların elinden sütünü alan Kent Koop İlkokulu 2.sınıf öğrencisi Ömer Göktürk, süt içmeyi sevdiğini belirterek, “İki üç kere içiyorum evde. Süt kasları geliştiriyor, boyu uzatıyor, hastalıklardan koruyor” dedi.

Sütü hemen içip bitirdiğini söyleyen 2.sınıf öğrencisi Yusuf Çetin günde 3-4 kere süt içtiğini kaydetti. Çetin, sütün kaslarını güçlendirdiğini, boyunu uzattığını, hastalıklardan koruduğunu ifade etti.

2.sınıf öğrencisi Şevval Duman ise sütü çok sevdiğini söyleyerek, “Boyumuzu uzatır, kemiklerimizi geliştirir, dişlerimize faydalı. Bence sütü için, sütün tadı çok güzel birde faydalı. Ben sütü çok seviyorum” şeklinde konuştu.

4. sınıf öğrencisi Kutay Kırmızıgül, ikinci eğitim öğretim yılı başladığı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Ben okulumu çok seviyorum, öğretmenimi de seviyorum. Tatil çok güzel geçti. Şehir dışına çıkmadım ama gezdim baya bir. Ben akşamları içiyorum. Sütün faydaları, daha dayanıklı olmamızı sağlar, kemiklerimizi güçlendirir, geliştirir bizi" ifadelerini kullandı.

3. sınıf öğrencisi Defne Karakuş, "Ben okulda çok mutluyum. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Sütü çok seviyorum. Sabah öğle akşam içiyorum. Kalsiyum dolu içi, dişlerimizi beyazlatıyor" dedi.

Pelin Üzek