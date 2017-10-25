Okul Sütü Programı ihalesi yapıldı

2017-2018 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında anaokulu, uygulama sınıfı ve ilkokul öğrencilerine dağıtılmak üzere 200 mililitre ambalajlı süt ihalesi düzenlendi. 2017-2018 eğitim öğretim yılında başlayacak olan okul sütü temini, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre “açık ihale” usulüyle bugün Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında gerçekleştirildi. Düzenlenen ihaleye dört firma teklif verdi. Yörükoğlu Süt ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ birinci ve dördüncü kısım için teklif verdi. Pak Süt Sanayi ve Ticaret AŞ üçüncü kısım için teklif verdi. Güney Süt Sanayi ve Gıda Ticaret AŞ ikinci ve dördüncü kısım için teklif verdi. Pınar Süt Mamülleri AŞ ve Dimes AŞ ortaklığı ise tüm kısımlar için teklif verdi.

İhaleye başkanlık eden Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik, firmalardan gelen teklif zarflarının kontrolünden sonra tek tek zarfları açarak teklifleri açıkladı. Bu kapsamda Yörükoğlu Süt ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ birinci kısım için 40.837.384.45 TL ve dördüncü kısım için 25.004.414.40 TL teklif verdi. Pak Süt Sanayi ve Ticaret AŞ üçüncü kısım için 69.683.718.24 TL teklif verdi. Güney Süt Sanayi ve Gıda Ticaret AŞ ikinci kısım için 67.824.178.33 TL teklif verdi. Son olarak Pınar Süt Mamülleri AŞ ve Dimes AŞ ortaklığı ise birinci kısım için 41.164.130.24 TL, ikinci kısım için 66.657269.61 TL, üçüncü kısım için 72.208.490.64 TL ve dördüncü kısım için 25.343.760.02 TL teklif verdi.

İhale değerlendirilerek, sonuçlar önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

Yağmur Yıldız - Mustafa Apaydın