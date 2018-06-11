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Okula bombalı saldırının faili terörist Ceylanpınar’da yakalandı

Şırnak'ta Fen Lisesine bombalı saldırı düzenleyen PKK'lı terörist, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye'nin Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geçmeye çalışırken yakalandı.

Okula bombalı saldırının faili terörist Ceylanpınarda yakalandı

11 Haziran 2018 23:50

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar'ın Maden Mahallesi'nden geçen sınır hattında önlem alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden 2 sahte kimlik çıktı. Yapılan incelemede şüphelinin Adana 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak', Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'terör örgütü propagandası yapmak' ve Van 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından aranan PKK'lı terörist Sezer D. (30) olduğu belirlendi. Sezer D.'nin ayrıca 2015'teki terör operasyonları sırasında Diyarbakır'ın Sur ve Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokak çatışmalarını organize edip, Şırnak'ta Fen Lisesi'ne bombalı saldırı düzenlediği tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezer D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

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