Medicana Konya Hastanesi Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Evrim Demirel, okul çağındaki çocukların gün içerisinde dengeli ve yeterli beslenmeleri konusunda ailelere tavsiyelerde bulundu. Çocukların özellikle güne çok iyi bir kahvaltıyla başlamaları uyarısında bulunan Demirel, protein kaynağı olan peynir, yumurta ve sütün sabah kahvaltılarının olmazsa olmaz ögelerinden olduğunu belirtti. Özellikle kemik ve diş sağlığı açısından sütün sabah kahvaltısında barındırılması gerekliliğine dikkat çeken Demirel, “Güzel bir kahvaltıyla çocuklarımızı okula göndermemiz önemli. Gün içerisinde de sağlıklı beslenme profiline devam etmemiz gerekiyor. Et, tavuk ve balık grubunu günlük ortalama 4-5 köfteye karşılık gelecek şekilde güzel ve kaliteli pişirilmiş olarak çocuklarımıza sunmalıyız. Sebze ve salata grubu da çocuklarımız için önemli. Pişmiş ya da pişmemiş sebze grubunu gün içerisinde muhakkak bir öğünde almamız gerekiyor. Kızartma, kavurma yöntemiyle değil de sıvı yağla yapılmış olması önemli. Zeytin veya mısır özü yağını kullanmakta fayda var” dedi.

Ailelere ‘fast food’ uyarısı

Çocukların atıştırmayı ve abur cuburları sevdiğini anımsatan Demirel, “Yemek yerine bisküvi, çikolata, tatlı abur cubur tarzı şeyleri daha çok tercih ediyorlar. Bunun yerine daha sağlıklı atıştırmalar, meyve koymalıyız. Özellikle kuru meyve olabilir, yaş meyve olabilir. Mevsimin gerektirdiği meyveler olması önemli. Bunu özellikle kuru yemişlerle ceviz, fındık, badem gibi yine güzel atıştırmalıklarla şekillendirebiliriz. Ama bunların ölçüleri çok fazla olmamasını unutmamalıyız. Her ikisi de enerjisi yüksek yiyecek grupları. Küçük porsiyonlarda ceviz, fındık, badem ve kuru meyvelerimizi, normal meyvelerimizi ara öğün olarak yanlarında bulundurmasını sağlayabiliriz. Çocuklarımızı özellikle fast foodlardan uzak tutmalıyız. Onlar hamburger, etli ekmek bunlara benzer hamurlu fast food gıdaları daha çok tercih ediyorlar. Bunları tabii ki hiç hayatlarından çıkaralım demiyorum ama arada bir verebiliriz. Daha ölçülü bir şekilde almalarını sağlamakta fayda var” diye konuştu.

Çocuklar için egzersiz ve spor yapmanın önemine de vurgu yapan Demirel, “Özellikle beden ve zihin sağlığı için sadece beslenme yeterli değil, her çocuğun bir spor türeviyle ilgilenmesi gerekiyor. Bunun yanında sıvı tüketimi de önemli. Bu egzersiz ve beslenmeyle birlikte günlük ortalama 2-2.5 litre su içmelerini sağlamamız gerekiyor. Çocuklarımızdan beklentilerimiz yüksek oluyor ama özellikle biz ailelerin, ebeveynlerin bu konuda daha duyarlı olmaları gerekiyor. Çocuklar bizim birer yansımamız. Biz ne yaparsak bizden ne görürlerse onları yapıyorlar. O yüzden öncelikle biz yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamalı ve çocuklarımıza da bunu benimsetmeliyiz” şeklinde konuştu.

Selman Ayas



