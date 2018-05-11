'Okula gidiyoruz' diye çıktılar, Kapadokya’da bulundular

Batman merkez Cudi Mahallesi’nde oturan 14 yaşındaki Furkan Aydın ve Azad Kaya, 7 Mayıs’ta “okula gidiyoruz” diye evden ayrıldı. Vali Zeki Şanal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi iki arkadaş eve dönmeyince aileleri endişe etmeye başladı. Ailelerin haber vermesi üzerine çocukların bulunması için çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucu 4 gündür kayıp olarak aranan Furkan Aydın ve Azat Kaya, Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bulundu. Çocukların, internetten gördükleri fotoğraflardan etkilenerek, evden 5 bin 500 TL alıp, Kapadokya’yı gezmeye gittikleri anlaşıldı.

“Artık izin alarak gideceğiz”



İnternette gördükleri resimlerden etkilendikleri için arkadaşı Azad Kaya ile birlikte Kapadokya’yı görmeye gittiklerini belirten Furkan Aydın, “Nevşehir’deydik. İlk önce internet üzerinden böyle bir resim gördük. Aklımıza girdi ve gitmek için bir şeyler yaptık. Arkadaşımla konuştum, ‘Gidelim o zaman’ dedi. Ben de, ‘Tamam gidelim’ dedim. Evden para aldım. Otogarda arabaya bindik. Oradan da araba araba Nevşehir’e kadar gittik. Orada iki gün kaldık. Başımdan herhangi kötü bir olay geçmedi. Gezip gördük. İnternetten Facebook’a girdik. Arkadaşlar, babamın üzüldüğünü yazmış. Ben de hemen, ‘Gidelim’ dedim arkadaşıma ve hemen geldik polislerin yanına. Onlara söyledik ve geri geldik. Kapadokya güzeldi. Pişmanım ama. Artık izin alarak gideceğiz. Bu da bizim için bir deneyim oldu” dedi.

“Çocuğum sağ olsun yeter”



Baba Selahattin Aydın ise, seslerini duyurdukları için gazetecilere ve çocuklarını aradıkları için polislere teşekkür ettiğini belirterek, “Çocuğumu buldum ve bana teslim ettikleri için teşekkür ediyorum. Çocuğu sabah okula gönderdim. Okuldan gelmeyince hemen aramaya çıktım. Gece yarısına kadar onu bulmayınca polis arkadaşlara bildirdim. Onu aramaya çıktılar. Allah razı olsun çok yardımcı oldular bulmak için. Şimdi bulundu çok memnunum çok teşekkür ediyorum. Evden 5 bin 500 TL para almış. O da gözüme gelmez. Çocuğum sağ olsun yeter” diye konuştu.