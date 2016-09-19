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Okula molotofla saldıran teröristler yakalandı

Gaziantep'te okula molotoflu saldırıda bulunan PKK terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı.

Okula molotofla saldıran teröristler yakalandı

19 Eylül 2016 09:28

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yüzü maskeli bir grup, Düztepe Mahallesi'nde bulunan Hatice Karslıgil İlkokulu'na molotof kokteyli ile saldırıda bulunmuş, okulun araç gereç bölümünde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, eylemi gerçekleştiren PKK terör örgütü mensubu 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, okulun saldırıda kısmı hasar gördüğü bildirildi. Açıklamada, "Şahinbey İlçemiz Cengiz Topel Mahallesindeki Hatice Karslıgil İlkokulu binasına bugün saat 17.00 sıralarında PKK Terör örgütü mensubu bir grup şahıs tarafından molotoflu saldırıda bulunulmuştur. Saldırı neticesinde okulda kısmi hasar meydana gelmiş olup, eylemi gerçekleştiren 3 şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yakalanarak gözlem altına alınmıştır" denildi. 


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