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Okulda çıkan yangın paniğe neden oldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Tepeköy Merkez Ortaokulu'nda elektrik kontağından çıkan yangın, öğrenciler arasında paniğe neden oldu.


16 Aralık 2016 13:58

Alaplı ilçesinde Tepeköy Merkez Ortaokulu’nda elektrik sayacının bulunduğu panoda yangın meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik panosunda çıkan yangına müdahale ederken, öğrenciler tahliye edildi. Olayı duyan aileler ise panik içerisinde okula gelerek çocuklarını aradı. İtfaiye ekipleri panoda çıkan kablo yangınını büyümeden kontrol altına alırken, yaklaşık 600 öğrencinin bulunduğu okulda eğitime bir gün ara verildi. Öğrenci ve velilerin büyük panik yaşadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

Ertuğrul Yüksel

Etiketler: okul, yangın, Zonguldak


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